El agente de Rüdiger desvela como se gestó su fichaje por el Real Madrid

El hermano de Rüdiger desveló en una entrevista como se gestó el fichaje del central alemán por el Real Madrid. El también agente del futbolista aseguró que tienen contacto con el conjunto blanco desde el pasado año 2016. También aseguró que tiene relación con Carlo Ancelotti desde 2019, época en la que el italiano lo intentó contratar para el Nápoles.

Inicio de los contactos

«Al principio hay contacto por parte del club, se intercambia información. Las personas clave en el club luego hablan de ello internamente. Luego, la segunda vez, trasladan su interés y preguntan si el jugador también estaría interesado… En dicho segundo paso, ya podrías hablar de números, lo que imaginas. Puedes responder eso o esperar una conversación en una mesa y negociarlo allí».

Florentino Pérez

«El contacto fue directamente con el Real Madrid, no con él, sino con la dirección. No surgieron complicaciones, ya que estábamos en contacto con el club desde 2016. El interés se concretó en 2019, antes de que llegara la prohibición de fichar en el Chelsea y Toni no quiso forzar un traspaso por respeto a los responsables del Chelsea. El Chelsea no habría podido fichar un sustituto para él en ese momento».

Relación con Ancelotti

«He estado en estrecho contacto con Carlo desde 2018, desde Nápoles. Carlo le explicó cómo concibe todo el asunto en términos deportivos. A Toni le gustó eso. Fue una conversación muy buena y reforzó aún más su buena sensación», desveló en Kicker.

Guerra de Ucrania

“Después de dos meses de incertidumbre, también con la vista puesta en los posibles nuevos propietarios del Chelsea y sus ideas, dos o tres clubes europeos de primera línea presionaron para tomar una decisión. Así que tuvimos que reevaluar una situación, que, por cierto, Toni aún no conocía. Al final le comunicó a su entrenador Thomas Tuchel de forma bastante limpia que quería marcharse, tras tener que decidir entre seguir esperando con mucha incertidumbre, quizás hasta junio, o fichar por el Real Madrid”.