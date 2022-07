Ceballos se lo gana.

Dani Ceballos aprovechó los 20 minutos que pudo jugar ante el Barcelona en el Clásico que se celebró en Las Vegas. Su presencia dentro del campo mejoró el juego del Real Madrid en el primer amistoso de la pretemporada. El utrerano no actuó en su posición, más bien fue extremo izquierdo, pero su personalidad, ganas, atrevimiento y capacidad para romper líneas rivales le hicieron brillar. Tras el duelo, Ancelotti no dudó en reconocérselo ante los medios de comunicación: “La competencia ha aumentado, pero lo hizo muy bien en una posición que no es la suya. Es tan inteligente que la posición la va a buscar”.

Ceballos sabe que parte como séptimo centrocampista tras la llegada de Tchouaméni, pero también es consciente de que Ancelotti estaría encantado con su continuidad en el equipo. El andaluz no ve ni mucho menos con malos ojos la opción de seguir vistiendo de blanco una temporada más, pero al mismo tiempo los pocos minutos que podría tener le hacen dudar. Su objetivo es regresar a la selección española para jugar el Mundial de Qatar, y, para ello, necesita tener cierto protagonismo en el Real Madrid. Los blancos afrontan una temporada con seis competiciones y llena de partidos, por lo que minutos va a tener. La gran duda es si serán suficientes.

En estos momentos, Ceballos está mucho más cerca de seguir que de hacer las maletas. No tiene encima de la mesa ofertas que le convenzan, mientras que el deseo de volver al Betis en estos momentos parece complicado. Continuar en el Real Madrid con un año de contrato por delante es la opción más lógica, aunque con más de un mes de mercado por delante todavía no se puede dar nada por seguro. Los blancos dan por cerrado el apartado de fichajes, aunque todavía quieren aligerar la plantilla con algunas ventas.

Ceballos sabe perfectamente que cuenta con el apoyo de Ancelotti, sus compañeros y el club. Todas las partes están convencidas de que puede convertirse en un futbolista importante dentro de la plantilla. Es complicado que adquiera el estatus de titular, pero sí mantiene el nivel sí aspira a tener un papel de peso dentro del equipo. La decisión será suya.