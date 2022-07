Pura calidad: así transformó Hazard el penalti ante el América

Hazard marcó el segundo gol del Real Madrid en esta pretemporada desde el punto de penalti en el duelo que midió a los blancos contra el América. El belga fue el encargado de transformar una pena máxima que sufrió Lucas Vázquez. Eden tiró de calidad y ejecutó el lanzamiento con muy poca carrerilla y con un disparo muy ajustado al palo.

HAZARD BURIES THE PK TO GIVE @REALMADRID THE LEAD! 💪 pic.twitter.com/XVfGaA9rSG

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 27, 2022