Real Madrid - América: hora y dónde ver online y por TV el partido de pretemporada en directo.

El Real Madrid vive su segundo amistoso de la temporada enfrentándose al América de México en el partido que está encuadrado en el torneo veraniego Soccer Champions Tour que se está disputando en Estados Unidos. Al conjunto que dirige Carlo Ancelotti le espera un viaje corto, ya que se juega en Los Ángeles, en el mismo estado en el que están concentrados y realizando el stage de pretemporada.

La pretemporada no arrancó bien para el Real Madrid, ya que cayó derrotado en el primer amistoso frente a su eterno rival, el Barcelona, en el Clásico que se disputó en Las Vegas. Los de Carlo Ancelotti perdieron por 0-1 tras un fallo de Eder Militao que transformó con un golazo Raphinha. El cuadro blanco mejoró en la segunda mitad, pero no estuvieron finos arriba y el mejor volvió a ser Thibaut Courtois, que fue el salvador para que la victoria culé no fuera más abultada.

Ahora el Real Madrid se enfrenta a una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria de la pretemporada. Aurélien Tchouaméni y Antonio Rüdiger ya se estrenaron con la camiseta blanca y ahora falta ver si para este encuentro ante el América de México Dani Carvajal y Karim Benzema estarán disponibles para Carlo Ancelotti, al igual que Borja Mayoral, que se incorporó más tarde a la concentración madridista en Los Ángeles.

Los pupilos de Carlo Ancelotti tendrán delante al América de México, que ya también ha jugado dos partidos amistosos ante dos gigantes europeos. El primero de ellos fue contra el Chelsea y perdieron por 2-1 en Las Vegas, en el Allegiant Stadium, mismo recinto que el Clásico de hace unos días. Posteriormente volvieron a perder por el mismo resultado contra el Manchester City, pero esta vez en el Estadio NRG, en Houston.

Cuándo se juega el Real Madrid – América

El martes 26, en Estados Unidos, aunque en España será ya miércoles 27, ha sido el día escogido para que se dispute este Real Madrid – América que corresponde al torneo veraniego de la Soccer Champions Tour. Pese a ser un partido de pretemporada, los aficionados del conjunto blanco volverán a pegarse al televisor para ver el segundo encuentro de pretemporada del equipo que dirige Carlo Ancelotti.

A qué hora es el Real Madrid – América

El Real Madrid – América arrancará de madrugada en el Oracle Park, en San Francisco, en el estado de California. La ciudad de las cuestas se prepara para acoger este choque entre Real Madrid y América de México, que al disputarse en Estados Unidos se jugará en la madrugada del 27, en horario español, concretamente a las 4:30 horas de la mañana.

Por dónde ver el Real Madrid América

El encuentro se podrá ver en España en La1 de RTVE. Además, la plataforma digital de este medio, RTVE Play, también ofrecerán en streaming el Real Madrid – América de México en San Francisco. Además, podrás seguir toda la información de este amistoso de pretemporada desde DIARIO MADRIDISTA en directo una hora antes del inicio del mismo.