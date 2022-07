A Ancelotti no le salió el experimento de Hazard como falso nueve

Eden Hazard debutó en un Clásico tres años después de su fichaje por el Real Madrid. Muchas lesiones y alguna decisión técnica no permitieron al belga estrenarse antes en un partido de estas características. Su puesta de largo tuvo que ser en Las Vegas, en un amistoso y jugando de falso nueve, una primera toma de contacto con una posición poco habitual para él. Frente al Barcelona dejó claro en los 45 minutos que estuvo sobre el césped que alejado de la banda y esperando que le lleguen balones al centro no termina de mostrar su mejor versión.

Hazard tardó en aparecer en el partido. De hecho, se podría decir que durante la primera media hora de encuentro su influencia en el juego madridista fue muy escasa. Sus compañeros no le encontraban y él no se sentía cómodo. Vinicius cuando encaraba por la banda izquierda no era capaz de combinar con el belga dentro del área, mientras que Rodrygo siempre se topaba con su figura cuando intentaba ir hacia el centro.

Con el paso de los minutos decidió dar un paso atrás para buscar algo de protagonismo. Alejándose del área sí empezó a entrar en contacto con la pelota, aunque los jugadores del Barcelona no tuvieron el más mínimo problema en pararle con falta cada vez que intentaba alguna arrancada con destino al área azulgrana. Los hombres de Xavi le frenaron bien y Hazard no fue capaz de brillar como esperaba en su primer Clásico como jugador del Real Madrid.

Esta primera prueba de Hazard como falso nueve no tuvo el resultado esperado, pero sólo es un primer intento. Durante toda la pretemporada el belga seguirá ocupando esta posición cuando no esté Benzema. No obstante, el plan de Ancelotti con Eden va mucho más allá. El italiano quiere que el belga se convierta en un jugador importante ocupando diferentes posiciones del ataque durante toda la temporada.