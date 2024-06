Rakitic ningunea a Modric y provoca una guerra civil en Croacia: «El mejor croata de la historia»

Ivan Rakitic, futbolista croata de sobra conocido por el público español, ha sorprendido a todos compartiendo en sus perfiles oficiales de redes sociales una publicación con su fotografía acompañada de un texto que decía: «El mejor de la historia de Croacia». Una reivindicación que llama la atención puesto que el ego nunca ha sido una de las características del ex futbolista del FC Barcelona y del Sevilla, que ahora milita en el Al Shabab de Arabia Saudí.

Esta publicación ha suscitado una gran controversia en Croacia y ha generado miles de comentarios en redes sociales, tanto de seguidores que se muestran a favor de la afirmación como de los que no le consideran el mejor futbolista croata de la historia. La polémica viene dada por el olvido de otro jugador que aún sigue en activo y que se acaba de proclamar campeón de Europa con el Real Madrid por sexta vez: Luka Modric.

El futbolista del club blanco consiguió en su día levantar el Balón de Oro y ha sido la pieza clave del éxito de esta generación de futbolistas croatas que se está asomando ya a un ocaso que está comenzando a aparecer en esta Eurocopa. La publicación de Rakitic coincide, además, con el maremágnum existente en Croacia por la actual situación de la selección dirigida por Dalic, que se encuentra a solo un paso de la eliminación en primera ronda, algo que sería considerado como un fracaso sideral.

Hay que recordar que el combinado balcánico cayó derrotado por España por 3-0 en el primer partido y no pasó del empate ante Albania, a priori, el equipo más débil del grupo. Por tanto, todas las opciones de pasar a octavos de final pasan por el último choque del grupo que disputarán ante Italia. Todos los escenarios están abiertos para el equipo entrenado por Dalic.

¿Mala relación entre Rakitic y Modric?

Lo cierto es que la publicación de Rakitic en redes sociales ha sido muy inesperada por todos debido a la gran relación que el ex futbolista de Barça y Sevilla tiene con Modric, tal y como demostró hace tan solo unos días en una entrevista concedida a AS. «¿Qué puedo decir de Luka? Espérame que voy a coger un diccionario… me tengo que inventar alguna palabra para definir lo grande que es. Seas o no hincha del Real Madrid, Luka es un cuento aparte», apuntó.

Pero Ivan no paró ahí y continuó elogiando a su compatriota, con el que compartió durante muchos años el centro del campo de la selección croata. «Es puro fútbol, un ejemplo para los niños, los profesionales y los periodistas también. Por todo lo que ha conseguido con el Madrid y la selección, pero también por su trato con todo el mundo. Los que amamos el fútbol queremos que siga en el Madrid y Europa para seguir disfrutando de él. Es único y diferente», zanjó antes de afirmar que «el fútbol le debe esta Eurocopa a Luka». O mucho cambia la actuación de Croacia o no será en Alemania donde la consiga.