¿Por qué no juega Lewandowski el Clásico de Liga entre Barcelona y Real Madrid?

Robert Lewandowski no juega el Clásico que decide la Liga entre Barcelona y Real Madrid que se disputa este domingo en el Olímpico de Montjuic. El delantero polaco no está en el once titular de Hansi Flick, que ha vuelto a dejar a Lewandowski en el banquillo. La suplencia de Robert Lewandowski se debe ya a un motivo deportivo, decisión del técnico alemán, aunque arrastra una lesión que no le hace estar al 100%.

Lewandowski lleva sin ser titular con el Barcelona desde hace tres semanas, en el duelo que enfrentó a los culés ante el Celta de Vigo. Precisamente en ese partido, jugado el pasado 19 de abril, el delantero polaco sufrió una lesión que le hizo perderse la parte más relevante de la temporada. En concreto, Lewandowski sufrió una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo.

De ahí que se perdiera cuatro encuentros con el Barcelona, dos de Liga ante el Mallorca y el Real Valladolid, la ida de semifinales de Champions contra el Inter de Milán y la final de Copa del Rey en Sevilla. Precisamente esa final fue ante el Real Madrid, por lo que Lewandowski suma ya dos Clásicos consecutivos sin ser titular en el once de Hansi Flick.

La suplencia de Robert Lewandowski en este duelo entre Barcelona y Real Madrid, correspondiente a la 35ª jornada de Liga, se debe a una decisión deportiva de Hansi Flick. Bien es verdad que Lewandowski arrastra molestias físicas, pero ya ha entrenado con normalidad, con el resto de sus compañeros, y está en el banquillo. Es decir, que podría jugar perfectamente. Lo hizo en la prórroga ante el Inter de Champions, pero Flick prefiere no forzar al que es Pichichi de la Liga.

Oficialmente, tal y como informó el Barcelona, Lewandowski sufrió una lesión en el semitendinoso del muslo izquierdo. Por este motivo, Lewandowski se perdió todos los encuentros desde ese duelo ante el Celta en Liga. En las últimas tres semanas sólo jugó la prórroga ante el Inter de Milán.

Con todo ello, la suplencia de Lewandowski en este Clásico que decide la Liga se debe ya a una decisión deportiva de Hansi Flick, que cuenta con Lewandowski en la lista, pero parte desde el banquillo. Viene tocado, y pese a que ha entrenado con normalidad en los últimos días, Flick ha decidido que Lewandowski se quede en el banquillo para este encuentro de Liga.

El once del Barcelona para el Clásico

Flick ha repetido el mismo once titular que sacó el pasado martes en el Giuseppe Meazza de Milán. Es decir, el equipo con el que juega el Barcelona el Clásico ante el Real Madrid es el siguiente: Szczesny; Eric García, Iñigo Martínez, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.