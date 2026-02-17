¿Por qué no juega Gonzalo el partido de Champions del Real Madrid ante el Benfica?

Gonzalo García no juega el partido del Real Madrid ante el Benfica, encuentro correspondiente a la ida de los playoffs de la Champions League. El equipo de Arbeloa se mide al de Mourinho por segunda vez en tres semanas, aunque en este caso es en eliminatoria (el partido de vuelta se disputará dentro de una semana, en el Bernabéu). Y en este encuentro en el Estadio Da Luz de Lisboa no está en el once titular Gonzalo.

El motivo es puramente deportivo: Arbeloa ha preferido contar para este encuentro con Kylian Mbappé en el once. Recuperado ya de sus molestias en la rodilla, el francés es el titular (como es lógico) y eso manda a Gonzalo al banquillo. El canterano esperará desde allí alguna oportunidad. Gonzalo viene, además, de marcar un gol en el último encuentro ante la Real Sociedad, duelo en el que fue titular ante la suplencia por precaución de Mbappé.

Una vez recuperado el francés, es Kylian el titular y Gonzalo suplente en este Benfica – Real Madrid en Lisboa. El canterano siempre ha demostrado su olfato goleador cuando le han dado minutos, pero su competencia directa es Mbappé. Este es el único cambio que hace Arbeloa en el once respecto al último duelo ante la Real Sociedad.

Así, la alineación del equipo madridista para este partido ante el Benfica es el siguiente: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinicius y Mbappé. Es el mismo que el último encuentro de Liga, con el ya comentado cambio de Mbappé por Gonzalo.

Benfica – Real Madrid, partido de Champions

Este Benfica – Real Madrid corresponde al partido de ida de los playoffs de Champions, encuentro que se juega en Lisboa y que tendrá dentro de ocho días (miércoles 25 de febrero) su segundo partido, el de vuelta en el Bernabéu.

Estos dos equipos ya se midieron en Champions League hace tres semanas, pero entonces correspondía a otra ronda, la fase liga. El sorteo quiso que se volvieran a medir ahora, pero ya en eliminatoria a ida y vuelta.