El Real Madrid en alerta amarilla ante el Benfica: tres jugadores se perderían la vuelta en el Bernabéu si son amonestados

El Real Madrid tendrá que tener mucho cuidado esta noche en Da Luz, ya que juega en alerta amarilla. Tres de sus futbolistas, todos ellos en principio serán titulares en la ida del playoff de la Champions contra el Benfica, se perderán el encuentro de vuelta que se jugará el próximo miércoles en el estadio Santiago Bernabéu si ven amarilla. Estos jugadores son Huijsen, Carreras y Tchouameni.

Hay que recordar que para el próximo encuentro, Arbeloa tendrá tres ausencias aseguradas. Y es que no podrá contar con Militao y Bellingham, ambos lesionados, ni tampoco con Rodrygo Goes, que aunque se espera que ya esté recuperado de su lesión, deberá cumplir un segundo partido de sanción. Sí recuperará el salmantino, tras no poder estar en la ida, a Raúl Asencio, que se perderá el encuentro de este martes al haber sido expulsado en la última jornada de la fase liga de la Champions.

Con la lección aprendida

El Real Madrid llega a este encuentro tres semanas después de perder 4-2 contra el Benfica en la última jornada de la fase liga de la Champions. Los blancos se vieron superados por los de Mourinho en todo momento. Esta derrota dejó a los de Arbeloa fuera del top-8 de la máxima competición continental, obligando a los madridistas a jugar un playoff contra, precisamente, el conjunto portugués.

Ahora, el Real Madrid sabe perfectamente que debe estar al cien por cien para superar a un conjunto portugués que ha experimentado una gran mejoría en las últimas semanas. Los de Arbeloa deberán estar muy bien en Da Luz, donde en 2014 ganaron la Décima.

«Somos muy conscientes de la dificultad del partido de mañana, del rival, del ambiente que siempre hay aquí; de la exigencia que supone para nosotros y del nivel que tenemos que dar si queremos ganar el partido. Muy mentalizados y focalizados para sacar lo mejor de nosotros mismos», aseguró Arbeloa en la previa del encuentro cuando acudió a rueda de prensa.