¿Por qué Lamine Yamal se ha teñido el pelo de rubio para la final de Copa?

Lamine Yamal sorprendió a todos los aficionados al fútbol con un sorprendente look en la final de Copa del Rey que enfrenta a su equipo, el Barcelona, ante el Real Madrid. Lamine Yamal apareció en esta final con el pelo totalmente teñido de amarillo, es decir, de rubio. Y es así por decisión propia, porque así lo ha querido el propio Lamine Yamal.

El internacional con la selección española, que jugó de titular ante el Real Madrid esta final de Copa, apareció con el pelo totalmente rubio, de color amarillo. Fue una de las cosas más comentadas en esta final que enfrenta a Barcelona y Real Madrid en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Lamine Yamal ya avanzó un día antes de la final que alguna sorpresa tenía preparada con su pelo, porque en el entrenamiento de este viernes apareció con un gorro de lana a pesar del asfixiante calor que hacía en Sevilla. Esa duda ya está resuelta este sábado. Una vez que el Barcelona saltó a calentar al césped de La Cartuja, se vio a un Lamine Yamal con el pelo amarillo, teñido de rubio.

Esta es una decisión propia del jugador, que todavía no ha dado el motivo -si es que lo hay- de este cambio de look de su pelo. Lamine Yamal es uno de los jugadores más importantes del Barcelona, un icono también a nivel mundial en el ámbito futbolístico, y ha aprovechado una final de Copa del Rey para cambiar su look.

El Barcelona hasta celebró en sus redes sociales el cambio de pelo de Lamine Yamal con un mensaje en el que le llamaban «Lamine d’Or».

Para esta final de Copa del Rey, Hansi Flick volvió a contar con Lamine Yamal en el once titular del Barcelona, algo esperado. El equipo que sacó el técnico alemán para este encuentro fue el siguiente: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.