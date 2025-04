¿Por qué no juega Kylian Mbappé la final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid?

Kylian Mbappé no juega la final de Copa del Rey entre el Barcelona y el Real Madrid en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. El jugador francés es suplente para el Clásico y no forma parte del equipo titular de Carlo Ancelotti por una razón de fuerza mayor: está lesionado.

El Real Madrid se mide al Barcelona en la final de Copa del Rey en el tercer Clásico de la temporada. Para ello, Carlo Ancelotti no puede contar con Kylian Mbappé porque tiene un esguince en el tobillo derecho que se hizo en el encuentro de vuelta de cuartos de Champions ante el Arsenal en el Santiago Bernabéu. Kylian salió tocado de ese encuentro, en el que tuvo que ser cambiado en los últimos minutos, y de ahí que no pueda jugar este sábado en la final de Copa.

Así, y con la ausencia de Mbappé en la alineación del Real Madrid, Ancelotti saca este once titular para la final de Copa del Rey: Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Mendy: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos; Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

