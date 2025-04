El premonitorio gol de Camavinga que invita a confiar en la remontada contra el Arsenal

Eduardo Camavinga ha ofrecido la victoria al Real Madrid en Mendizorroza. Ante el Deportivo Alavés, el francés marcó el único gol del encuentro con un sublime zapatazo desde fuera del área que se colocó en el palo largo de Owono. El mediocampista suma ya su segundo tanto del curso y el cuarto particular desde que dejó sus maletas en Valdebebas. No obstante, esta diana esconde otro dato que deja creer en que la remontada ante el Arsenal es posible.

Hay que remontar al 5 de marzo de 2022 para encontrar el último gol de Eduardo Camavinga con el Real Madrid en Liga. En la victoria 4-1 ante la Real Sociedad, el nativo de Cabinda (Angola) había firmado el tanto del empate y encarriló el triunfo de los blancos en el Santiago Bernabéu. Si ese dato parece anecdótico a primera vista, lo que sí llama la atención es lo que surgió unos días más tarde. El 9 de marzo, los madridistas tenían que remontar la eliminatoria de los octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain (PSG).

En la ida, los parisinos se habían llevado la ventaja después de que Kylian Mbappé anote en los últimos suspiros del encuentro en el Parque de los Príncipes. Entonces, tocaba remontar en el coliseo blanco. Si bien el mismo Mbappé abrió la lata para el PSG, las gradas del Santiago Bernabéu asistieron a una histórica remontada después de que Karim Benzema firme un hat trick en menos de 20 minutos en la segunda parte. Entonces, la casualidad de que Camavinga marque ante el Alavés a tres días del partido de vuelta ante el Arsenal deja a todo el madridismo con más motivos para creer en otra noche mágica.

5/3/2022 – último gol de Camavinga

9/3/2022 – el Real Madrid remonta al PSG en UCL. 13/4/2025 – Camavinga vuelve a marcar en Liga.

Camavinga abre las esperanzas de una remontada

Al finalizar el encuentro, Eduardo Camavinga motivó a las tropas madridistas. «Créelo», escribió el pivote en sus redes sociales a unos días de afrontar el Arsenal. Cabe destacar que los blancos no podrán contar con el internacional francés. En el Emirates, Eduardo vio, en primer lugar, la tarjeta amarilla. Al ser apercibido, iba a perderse el encuentro de vuelta sí o sí. No obstante, pasado el minuto 90, el 6 merengue vio roja y dejó al Real Madrid con uno menos en el verde. Si bien no estará en el verde el próximo miércoles, el ex del Rennes se dejará la voz en las gradas del Santiago Bernabéu para apoyar a sus compañeros.

Todo el vestuario del Real Madrid cree en la remontada. Dani Ceballos, que volvió a jugar después de 46 días, ve factible pasar a semifinales de la Champions League. «Necesitamos darlo todo, necesitamos a nuestra afición y a quienes creen como nosotros. Les esperamos este miércoles porque les necesitamos más que nunca. Los primeros 15-20 minutos serán muy importantes. Tenemos que creer juntos», afirmó el utrerano en zona mixta.

Por lo tanto, ahora toca recargar pilas. El próximo 16 de abril a las 21:00 hora peninsular, el Real Madrid vuelve a citarse con su historia. Después del 3-0 en el Emirates, el Santiago Bernabéu deberá ser el jugador 12 y tendrá que volver a ser un «manicomio» como ya se pudo vivir en anteriores remontadas. Que Arteta y el Arsenal no se relajen, porque como ya dijo Juanito: «90 minuti en el Bernabéu son molto longo».