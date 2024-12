Premios The Best 2024 en directo hoy: dónde ver gratis, nominados y a qué hora empieza la gala

Los premios The Best, de una manera mucho más oculta que en otras ediciones, se reparten hoy, martes 17 de diciembre, en una gala que se celebrará en Doha y en la que todo apunta a que Vinicius Junior se resarcirá tras lo ocurrido en el Balón de Oro y podrá llevarse el gato al agua con un galardón repartido por la FIFA condecorando al mejor futbolista del último año. Te contamos toda la última hora de la gala del The Best 2024, dónde ver gratis online y por TV, los nominados y todos los premios que se reparten.

La FIFA cuenta con el The Best como principal premio individual para galardonar tanto al mejor futbolista masculino de la última temporada como a la mejor jugadora femenina. Si hablamos de favoritos, Vinicius Junior, estrella del Real Madrid campeón de la Champions League y Aitana Bonmatí, principal cara visible del Barcelona, dominador del fútbol femenino, son los grandes nombres de un día que para muchos pasa desapercibido pero que premiará a dos enormes jugadores, además de mencionar al mejor gol o a los mejores por posición de la campaña 2023-24.

Horario del The Best 2024 y a qué hora empieza la gala

La gala del The Best, anunciada con apenas unos días de antelación, se celebra el martes 17 de diciembre en Doha, Qatar, donde el Real Madrid disputará unas horas después la final de la Copa Intercontinental ante el Pachuca de México. El horario programado para el inicio de la ceremonia son las 18:00 horas, en horario español, y minutos después conoceremos a los ganadores.

Dónde ver por TV y online gratis la gala The Best hoy

Desde las 18:00, la FIFA cuenta con un streaming con señal de TV en directo para ver una gala The Best 2024 que estará comandada por el presidente del organismo, Gianni Infantino. En OKDIARIO te contamos minuto a minuto todo lo correspondiente al The Best, con el ganador masculino, la vencedora del premio femenino y todos los detalles sobre los premiados, incluyendo el galardón al mejor entrenador del mundo. Esta gala también será emitida por DAZN.

Lista de nominados al The Best 2024

Nominados al The Best masculino

Dani Carvajal (España/Real Madrid)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Federico Valverde (Uruguay/Real Madrid)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Kylian Mbappé (Francia/París Saint-Germain/Real Madrid)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

Lionel Messi (Argentina/Inter de Miami)

Rodri (España/Manchester City)

Toni Kroos (Alemania/Real Madrid, retirado)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Nominados al The Best femenino