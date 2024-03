El precedente con Greenwood que deja en mal lugar a Martínez Munuera con los insultos a Vinicius

Choque entre el Real Madrid y el Comité Técnico de Árbitros (CTA). El equipo blanco denunció a Juan Martínez Munuera, colegiado del último Osasuna-Real Madrid, por «redacción negligente» en el acta de ese duelo. El árbitro no incluyó los graves insultos a Vinicius en El Sadar, algo que ya pasó con Mason Greenwood en el mismo campo.

El CTA se defendió este martes a Martínez Munuera alegando que no conocía nada de esos insultos (pese a que Carvajal, entre otros, le avisó) y acusó al Real Madrid de «injustas acusaciones vertidas». Los dirigentes arbitrales contra la entidad de Chamartín para defender a su colegiado, que no hizo bien su trabajo en este sentido. Y ya hay un ejemplo en esta misma Liga que así lo demuestra.

Existe un precedente de esta misma temporada con Mason Greenwood que refleja la negligencia del árbitro durante el partido de este pasado sábado. El jugador del Getafe, que está cedido por el Manchester United, sufrió los mismos insultos que Vinicius en El Sadar. Fue en el mismo campo y en la misma temporada. Y sí se recogieron y se paró el partido por ello, algo que no pasó este sábado.

El precedente de Mason Greenwood

Fue el 21 de enero, hace dos meses, cuando en el partido Osasuna-Getafe Greenwood fue víctima de estos cánticos. «Greenwood muérete, Greenwood muérete» cantó parte de la grada del estadio de Osasuna, mismos gritos que recibió Vinicius el pasado sábado. Sin embargo, en aquella ocasión, el árbitro sí paró el partido y además recogió los cánticos en el acta del encuentro.

El colegiado era José María Sánchez Martínez y cuando escuchó los cánticos paró el partido. Aplicando el protocolo, el árbitro se dirigió a los dos entrenadores, Jagoba Arrasate (Osasuna) y José Bordalás (Getafe), y les explicó que paraba el partido por este incidente de «violencia verbal».

Y además lo recogió en el acta. «Durante el transcurso del partido se tuvo que informar por la megafonía del estadio de dos incidentes relacionados con el público en el minuto 78 para activar el protocolo contra la violencia verbal al producirse insultos de forma continuada», escribió Sánchez Martínez sobre lo ocurrido en este duelo de la jornada 21 de la presente Liga. A la «violencia verbal» se refería a esos cánticos de «Greenwood muérete».

Martínez Munuera no paró el partido

Esto que pasó en El Sadar el pasado mes de enero en el Osasuna-Getafe ocurrió de forma idéntica también en El Sadar durante el Osasuna-Real Madrid. Solo cambia que el destinatario de estos insultos es Vinicius y no Greenwood. Sin embargo, el colegiado Martínez Munuera en este duelo no puso nada en el acta ni paró el partido.

El Real Madrid acusa al árbitro de «redacción negligente del acta arbitral» al no incluir los insultos a Vinicius cuando se escucharon claramente en el estadio. Incluso Dani Carvajal, en ese momento, avisó a Martínez Munuera de lo que se estaba escuchando, tal y como se ve en imágenes de televisión.

El Comité Técnico de Árbitros ha defendido su actuación difundiendo el informe del Oficial Informador del partido, que sí recoge los insultos a Vinicius. «Los aficionados locales ubicados en el graderío sur bajo situados tras pancartas de ‘Lizarrra’, ‘Osasuna’ y ‘Graderío Sur’ cantaron lo siguiente: ‘Vinicius muérete’ durante unos 15 segundos», reza este informe.

Sin embargo, el Real Madrid en ningún momento habla del Oficial Informador del partido sino de Martínez Munuera, árbitro de este encuentro. Y el colegiado no paró en ningún momento el juego. Desde la RFEF explican que no se pueden recoger estos hechos en el acta -que es lo que denuncia el Real Madrid- porque para ello se necesita que el colegiado pare el partido y active el protocolo.

El error del árbitro

Es por tanto un error del colegiado del Osasuna-Real Madrid que no parara el duelo y no se incluyera en el acta unos cánticos que se escucharon perfectamente en el campo. Si futbolistas como Carvajal escucharon perfectamente los gritos es difícil entender que Martínez Munuera no los oyera cuando estaba prácticamente al lado.

«Este colegiado omitió, de forma voluntaria y deliberada, los insultos y gritos vejatorios dirigidos de forma reiterada hacia nuestro jugador Vinicius Junior, pese a ser advertido de manera insistente por nuestros jugadores en el mismo momento en el que estos se estaban produciendo», explicó el Real Madrid en su comunicado.

Osasuna se defendió este martes con otro comunicado para garantizar que en El Sadar «no se profirió ningún cántico racista». Es así, no está documentado cántico racista contra Vinicius (o algún otro jugador), pero el Real Madrid en ningún momento habla de racismo. El club blanco habló de «insultos y gritos vejatorios».

Aquellos cánticos contra Greenwood, iguales que los que sufrió Vinicius, provocaron una condena del propio Arrasate, técnico de Osasuna, que en rueda de prensa criticó esos cánticos. «Lo de Greenwood está muy mal. Es un jugador que al final la justicia dirá», comentó, a la vez que también denunció que los cánticos de «Puta Osasuna» deben ser igual de criticables.

Fue precisamente Arrasate uno de los que defendió a Vinicius tras el partido del sábado en Pamplona, en el que marcó dos goles. «Nosotros nos centramos en el Vinicius futbolista, que es un grandísimo jugador, y como frenarlo. Hoy no le hemos podido frenar. Por lo demás, no entramos a valorar como pararlo extradeportivamente», señaló.

Además, y sobre este caso, el Real Madrid también presentó una denuncia ante el Comité de Disciplina en relación con estos graves insultos y gritos vejatorios a Vinicius. También los trasladó a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, a fin de que se identifique y se sancione a quienes los profirieron.