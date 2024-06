El portazo que Nico Williams ha dado al Barça y que le acerca al Real Madrid

La selección española se encuentra a solo 48 horas de debutar en la Eurocopa ante la Croacia de Luka Modric y los jugadores ya están en Alemania concentrados para la cita continental. Muchos de ellos están aprovechando estos días para hablar en los medios de comunicación antes de que comience el campeonato y algunos están dejando titulares más que interesantes. Nico Williams, cuyo futuro ha sido ligado en varias ocasiones al FC Barcelona, se ha encargado de cerrar la puerta a esa posibilidad.

El delantero del Athletic Club de Bilbao confesó que le gustaría compartir equipo con Mbappé, por lo que la opción blaugrana queda totalmente descartada ya que el francés ha sido anunciado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. Una respuesta que deja claro el deseo del pequeño de los Williams por aterrizar en el vigente campeón de Europa y que da calabazas al interés culé.

No obstante, la joya de Lezama, que renovó su contrato hace tan solo unos meses con el Athletic Club de Bilbao, confirmó que su deseo es continuar de rojiblanco porque está «muy contento en el Athletic. Es el club que me lo ha dado todo, que ha apostado por mí al 100%. Estoy muy feliz en Bilbao, es lo que tengo que decir. El Athletic es mi casa, estoy muy feliz y lo que quiero es centrarme al 100% en la Eurocopa porque si no una competición como esta te pasa por encima», dijo el delantero.

Aun así, dejó la puerta abierta a una posible salida. «Le he dicho a mi representante que no quiero saber nada hasta que termine la Eurocopa», contestó en El Partidazo de COPE ante la insistencia de Juanma Castaño de si tiene ofertas de grandes equipos encima de la mesa. «Lo único que quiero ahora es ganar la Eurocopa», se limitó a contestar Nico Williams.

Nico Williams, contra el racismo

El delantero de la selección española también se ha pronunciado ante la condena impuesta a los aficionados del Valencia que profirieron insultos racistas a Vinicius ya que él también ha sufrido este tipo de episodios durante la temporada. «Se ha demostrado que la ley es dura y lo del otro día es un antes y un después. Si insultas y te vas de rositas, lo hará más gente. Más que condenarles a mí me gustaría saber por qué lo hicieron, qué les pasa por la cabeza para decir y gritar esas cosas. No sé si es por mi color de piel o para sacarme del partido. Me gustaría obtener una respuesta aunque dudo que la vaya a conseguir», reflexionó Nico.

«Yo creo que se puede razonar con ese tipo de gente. Si hablas con las personas y les abres la mente dudo que piensen que todo es negro o todo es blanco. Al final tienes que razonar con ellos, que te conozcan, que empaticen contigo, igual no conocen la cultura africana ni la latinoamericana… creo que hay que enseñarles, que descubran mundo, eso va a cambiar muchas mentalidades», explicó el delantero.