Un verano sin sobresaltos en el Real Madrid: “Esto es largo, pero tenemos un plantillón”

«El verano es largo, pero la verdad es que tenemos un equipazo y poco trabajo por delante», explican en el Real Madrid. Son días tranquilos por Valdebebas. Saben perfectamente que el trabajo está casi hecho. Son como el buen estudiante que cuando llega los exámenes finales no se tienen que dar un apretón, en muchas ocasiones inútil, porque el terreno por recorrer es demasiado grande, para poder aprobar. El flamante 15 veces campeón de Europa lleva años planificando a la perfección su plantilla para tener todo perfectamente compensado cuando llega la hora de la verdad. No hay urgencias. No hay emergencias. Las locuras llevan tiempo desechadas. Sólo hay un plan que se cumple exhaustivamente.

Por todo esto, los frentes abiertos que tiene en estos momentos el Real Madrid son mínimos y, para los pocos que tienen, han establecido varios planes. Por lo tanto, Ancelotti puede seguir disfrutando de sus vacaciones con la seguridad de que el fin de semana del 13 y 14 de julio, cuando los jugadores no internacionales del equipo blanco regresen al trabajo en Valdebebas, podrá gozar de un auténtico equipazo. Sí, mejor que el que ha hecho historia levantando la Decimoquinta y la Liga número 36.

El mercado de verano no se ha abierto y el Real Madrid ya ha fichado a Mbappé y Endrick, reforzando notablemente un ataque que la pasada temporada pudo llegar a ser un poco corto, aunque rindió con creces. Pocos fichajes más se esperan en el club blanco. Todo dependerá de las salidas, pocas también, y las oportunidades de mercado, pero no serán muchas.

De hecho, los dos frentes abiertos que tiene el Real Madrid son la posición de central y el lateral izquierdo. Para la primera, el club sigue esperando la decisión de Nacho Fernández. Si el capitán continúa, no habrá la necesidad de fichar a nadie este verano y, menos, haciendo una gran inversión. Sólo una buena oportunidad de contratar a Leny Yoro haría cambiar los planes, aunque por el momento los blancos no se plantean alcanzar las cifras que pide el Lille. Si el canterano no siguiese, las opciones serían lanzarse a por el galo y, si no es posible, reforzar el centro de la zaga con Rafa Marín, que debe volver tras un año cedido en el Alavés.

La idea del Real Madrid es que Rafa Marín vuelva a salir cedido este verano a un club con más exigencia que el vitoriano, donde ha demostrado su potencial, pero si es necesario hacerle hueco en la primera plantilla desde ya tampoco habrá problema. Los informes son claros y hablan a las mil maravillas del sevillano.

Por otro lado, con el lateral izquierdo puede pasar de todo. Lo normal es que siga Mendy salvo oferta mareante de otro club, tal y como ha contado OKDIARIO. De hecho, no se descarta su renovación. La opción Davies, aunque no está olvidada, sí es complicada en estos momentos, aunque, como hemos dicho anteriormente, el verano es muy largo. Fran García saldría si llega el canadiense o Miguel Gutiérrez, quien sigue esperando movimientos.

Las renovaciones, una compra y una salida

Con esta situación, se puede decir que no habrá más fichajes. Que nadie espere la llegada de un sustituto de Kroos ni nada parecido por el momento. Lo que sí debe cerrar el Real Madrid son dos renovaciones, la de Modric y Lucas, que están apalabradas, conocer la decisión final de Nacho sobre su futuro, ver si Ceballos encuentra acomodo y afrontar la compra de 1,5 millones de euros por Joselu con el Espanyol.

La realidad es que la entidad blanca no le pondrá el más mínimo inconveniente a seguir cumpliendo su sueño de siempre, que no ha sido otro que jugar con la camiseta del equipo de sus amores. Y es que, el gallego dentro del césped es un madridista más. Al mismo tiempo, desde el Real Madrid le hacen ver cual será la realidad la próxima temporada. Joselu tendría sitio, pero al mismo tiempo menos minutos y menos protagonismo. Las llegadas Mbappé y Endrick reducirán su espacio dentro del verde. Por ello, también le han hecho saber que si llega una oferta que le satisfaga debería valorarla, ya que es su futuro lo que está en juego.