Paco Buyo pone en su sitio a Tebas tras su ataque al Real Madrid: «Recordemos que te llevas seis kilos al año»

Se siguen sucediendo declaraciones en torno a la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona tras la rueda de prensa dinamitadora de los árbitros del encuentro, con esas polémicas declaraciones de González Fuertes y De Burgos Bengoetxea atacando al club blanco. El lío llevó a Javier Tebas a publicar, cómo no, su percepción de todo este asunto, algo que también ha aprovechado el ex madridista Paco Buyo para atizar al presidente de la patronal: «Se te puede ir al garete tu cortijo».

Tras las declaraciones de los árbitros de la final y la consiguiente reacción del Real Madrid, muy indignado por las acusaciones vertidas y cómo condicionaban el arbitraje de la final de Copa del Rey, llegaron las declaraciones y opiniones de todos los sectores, incluido un Javier Tebas que aprovechó su cruzada con el Real Madrid para atizar a los blancos.

«Esto no es fútbol, es control de poder», escribía en su cuenta de X Javier Tebas, en una post largo enumerando las vías abiertas del Real Madrid contra diferentes estamentos «porque no hace lo que él quiere». «No le gusta Tebas, no le gusta Ceferin, no le gusta Louzán, no le gustan los comentaristas de TV, no quieren que se avance en la reforma arbitral», hacía referencia Tebas en su mensaje en redes sociales.

Esto no es fútbol, es control de poder. ❌ No le gusta Tebas porque no le hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Ceferin porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gusta Louzán porque no hace lo que él quiere.

❌ No le gustan los comentaristas de TV porque no dicen lo que él… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) April 25, 2025

«Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan», destaca finalmente en su mensaje Javier Tebas.

Claro se te puede ir al garete tu cortijo, recordamos que te llevas 6 kilos al año — Paco Buyo (@Francisco_Buyo) April 25, 2025

El ataque del presidente de la Liga, Javier Tebas, hacia el Real Madrid por lo sucedido en la previa de la final de la Copa del Rey ante el Barcelona no quedó en saco roto para Paco Buyo, el ex madridista y leyenda blanca, que se encargó de poner en su sitio al mandatario de la patronal a través de la misma red social, dejando claras las motivaciones que llevan a éste a publicar este mensaje.

«Claro, se te puede ir al garete tu cortijo, recordamos que te llevas 6 kilos al año», le respondía Paco Buyo a Javier Tebas en X, exponiendo al presidente de la patronal, contra al que ha sido siempre muy crítico por su forma de gestión al frente de la competición doméstica, oportunidad que tampoco dejó pasar el ex madridista en esta ocasión para volver a atizar y poner en su sitio a Tebas.