Tebas enloquece contra el Real Madrid y le acusa de «acoso constante» a los árbitros

Faltaba Javier Tebas. El presidente de la Liga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol ha entrado también en juego en la previa de la final de la Copa del Rey, tras el plantón del conjunto blanco. El jefe del fútbol español ha cargado con todo contra el club, acusándoles de «acoso constante» a los árbitros y de querer ejercer «control de poder». El mandatario se ha pronunciado en redes sociales, echando más leña al fuego iniciado por los árbitros de la final de la Copa del Rey en la rueda de prensa que dieron previa al encuentro.

«Esto no es fútbol, es control de poder», comienza diciendo el presidente de la patronal. Después, ha comenzado a enumerar las distintas guerras que tiene abiertas la entidad madridista «porque no hace lo que él quiere». «No le gusta Tebas, no le gusta Ceferin, no le gusta Louzán, no le gustan los comentaristas de TV, no quieren que se avance en la reforma arbitral», destaca Tebas en su mensaje.

Después, el presidente de la Liga se ha quejado de la suspensión de la rueda de prensa y del entrenamiento del Real Madrid en La Caruja, justificando las palabras de González Fuertes en rueda de prensa, donde dejaba entrever medidas contra el Real Madrid por los vídeos sobre los árbitros. «Tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe», señala el directivo de la RFEF.

«Qué piel tan fina. No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan», finaliza el mensaje de Tebas.

De esta forma, el presidente de la Liga vuelve a la carga contra el Real Madrid y lo hace en un momento especialmente delicado. Javier Tebas, nombrado por Louzán como vicepresidente de la RFEF, habla sobre el plantón del club a la institución que representa y va al ataque. Justifica además las palabras de los árbitros contra el club y les acusa de acosar de forma sistemática a los colegiados, en las denuncias públicas que hace el club a través de su televisión cuando se sienten perjudicados.

Tebas vuelve a la carga tras el enfado del Real Madrid

El Real Madrid está asombrado por «el show consentido por la Federación Española de Fútbol» con la rueda de prensa que los árbitros de la final de Copa han dado este viernes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Tanto De Burgos Bengoetxea (árbitro de campo) como González Fuertes (responsable del VAR) han montado un aquelarre contra el Real Madrid en las horas previas a la final que le mide al Barcelona. Tras sus palabras, el club blanco pide a la RFEF que cambie a los árbitros y ponga otros porque «han quedado incapacitados».

El club se está planteando no presentarse a la final de la Copa del Rey que se celebrará el sábado en La Caruja a las 22:00 horas. Todo, si la Federación Española de Fútbol no cambia a los árbitros. En estos momentos, nada es oficial ni seguro, pero la realidad es que el malestar en la entidad madridista es muy grande tras las declaraciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea, árbitro de campo, y Pablo González Fuertes, árbitro del VAR