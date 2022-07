La operación salida sigue atascada.

Al Real Madrid se le atasca la operación salida. El conjunto blanco quiere agilizar su plantilla y no cuenta con varios futbolistas de cara a la próxima temporada, pero no les está siendo nada sencillo desprenderse de los descartes. En total, el club pretende la salida de un máximo de ocho futbolistas del primer equipo. Pero más allá del movimiento de Jovic, que se ha marchado a la Fiorentina, no está cerca de producirse ninguno más.

El club busca una salida para Vallejo, Mariano, Kubo, Reinier y Mayoral, pero no está siendo nada sencillo encontrarles acomodo. Cada uno tiene una situación distinta, puesto que hay jugadores que están totalmente descartados y otros a los que se quiere mantener de cara al futuro, aunque en este momento no tengan hueco. Además, se sigue a la espera de saber qué sucederá con el futuro de Asensio y Ceballos, cuya marcha del club no está para nada descartada. Hay dudas también con Odriozola, que en principio se quedará. Pero en este momento, cualquier operación de las que se pretenden ejecutar están atascadas.

En el caso de Vallejo, el futbolista quiere quedarse, pero la llegada de Rüdiger le cierra aún más las puertas, puesto que sería el quinto central. El aragonés pretende ganarse un hueco en los planes de Ancelotti, aunque si antes lo tenía complicado, el próximo curso será aún más difícil. Por ese motivo, el club le ha pedido que se busque equipo.

A Mariano le queda aún una temporada de contrato y, como viene sucediendo en los últimos veranos, no tiene intención alguna de marcharse. El jugador no se quiere mover del Real Madrid y, además, esta temporada, al no llegar Mbappé y al marcharse Jovic, será el segundo delantero del equipo, sólo por detrás de Benzema. Ante el duro calendario que espera este curso, podría tener más de una opción para no cargar en exceso de minutos al francés.

En lo que respecta a Borja Mayoral, también hay dudas sobre qué rol ocupará en el equipo. El futbolista se ha ganado en el Getafe un buen cartel en el fútbol nacional, pero la salida de Jovic le deja una puerta abierta para competir por ser el segundo delantero del equipo con Mariano. Aún así, es uno de los jugadores de la plantilla que más opciones tiene para abandonar Valdebebas este verano.

Para Kubo y Reinier se busca una cesión. Desde la entidad confían en que puedan ser jugadores del primer equipo en unos años, por lo que no se contempla la idea de desprenderse definitivamente de ellos. Para el japonés, hay opciones como la Real Sociedad, pero los donostiarras buscarían quedárselo en propiedad, algo que no está dispuesto a hacer el club blanco. El brasileño, por su parte, estaba negociando su llegada al Benfica, pero la operación se ha paralizado por el momento.

Ceballos, Asensio y Odriozola en el aire

Con Ceballos y Asensio todo depende de su decisión de futuro. El club habría ofrecido al sevillano la renovación y, aunque su idea principal era la de irse al Betis, los problemas económicos que tienen los verdiblancos para cerrar cualquier incorporación dificultan su salida. Por ello, parece que está más cerca de quedarse que de salir. Todo lo contrario que Asensio. El balear ha rechazado las propuestas para ampliar su contrato y la opción del Milan ha cobrado en las últimas horas mucha fuerza.

Por último está Álvaro Odriozola. El lateral se marchó el pasado curso a la Fiorentina al saber que iba a ocupar una ficha que el club necesitaba y que apenas iba a tener minutos. Sin embargo, de cara a la nueva temporada, su situación parece haber dado un giro radical. En principio, se quedará en el club para competir con Lucas por ser el suplente de Carvajal, aunque no se puede descartar que no continue al término del verano.