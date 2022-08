El once oficial del Real Madrid para el duelo que mide a los blancos con el Celta en Balaídos destaca por la presencia de Aurélien Tchouaméni en el centro del campo ocupando la posición que ha sido de Casemiro en los últimos años. Camavinga y Modric acompañan al ex del Mónaco. Hay que recordar que Ancelotti no puede contar con Kroos, aquejado de gripe, y Rodrygo, que sigue arrastrando molestias musculares.

Este es el once oficial del Real Madrid para medirse al Celta: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouaméni, Camavinga, Modric; Valverde, Vinicius y Benzema.

El Real Madrid busca su segunda victoria del campeonato después de ganar en la primera jornada al Almería. Los blancos tuvieron que remontar para sumar los primeros tres puntos. Por otro lado, el Celta empató ante su afición frente al Espanyol tras desaprovechar una ventaja de dos goles.

Este será el primer partido del Real Madrid tras la marcha de Casemiro al Manchester United. El brasileño ha decidido poner punto final a su etapa de blanco tras ganar 18 títulos como futbolista madridista.