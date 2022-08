Foco para Tchouaméni

“Es joven y tiene que aprender, pero es listo para jugar en el Real Madrid”. Así hablaba Carlo Ancelotti de Tchouaméni en la rueda de prensa previa al duelo que medirá al Celta y los blancos en Balaídos. Una conferencia de prensa donde sólo los medios oficiales del club preguntaron por el partido. Carlos Henrique Casemiro y su adiós monopolizaron las preguntas de los medios. Y, como no podía ser de otra manera, también salió a relucir el nombre del francés. Un jugador que llegó para aprender al lado del brasileño y, de pronto, ha visto como su papel cambia radicalmente con la salida del ‘14’ al Manchester United.

El papel de Tchouaméni ya no es el mismo que ayer. Ya no es el joven de 22 años llamado a aprender de Casemiro, un referente mundial en la posición de mediocentro. Ahora, el brasileño no está y tiene que dar un paso al frente casi sin tiempo de adaptación. De repente es el joven que tiene que coger desde el primer día el testigo de Case. La sombra del carioca será alargada, pero Ancelotti es experto en adaptar jóvenes. El año pasado lo hizo con Camavinga y ahora lo tiene que hacer con el francés, que frente al Celta comenzará una nueva etapa en el Real Madrid.

Tchouaméni será titular en Balaídos en la posición de mediocentro. Esa que ha tenido dueño desde 2015. Si frente al Almería, en la primera jornada de Liga, comenzó desde el principio para dar descanso a Casemiro, contra el Celta la situación será diferente. Por primera vez no será el aprendiz y sí el protagonista, con lo que eso conlleva. Todas las miradas le apuntarán y tendrá que subir el nivel mostrado en los Juegos del Mediterráneo. Tendrá que saber canalizar la presión con el único objetivo de ir creciendo para asentarse en la medular del Real Madrid.

Un jugador total

Tchouaméni es un futbolista adaptable a varias posiciones del centro del campo, pero su hueco en el Real Madrid será el de pivote. El galo es un jugador responsable, que puede guardar la posición y desde ahí convertirse en un elemento diferencial en el plano defensivo. Sus datos de duelos ganados en la pasada temporada son muy similares, incluso algo superiores, que los de Casemiro –2,85 por 2,63 del brasileño–, mientras que en intercepciones y recuperaciones los números son algo superiores a los de un jugador como el nuevo fichaje del Manchester United.

En el juego aéreo, sus 187 centímetros de altura le ayudarán a ser un futbolista que marque diferencias desde la posición. El Madrid cuenta en su plantilla con dos centrales en plantilla que apenas llegan al 1’80 como Nacho y Alaba, por lo que la ayuda del pivote resulta fundamental tanto en la ofensiva como, sobre todo, en el plano defensivo.

Además, donde Tchouaméni ya representa una mejoría con respecto a Casemiro es en la construcción de juego. El mediocentro del Real Madrid es un futbolista con muy buen pie, tanto en el golpeo a portería, algo que ha destacado Ancelotti, como en el desplazamiento en largo, pero tanto en pases en corto como en conducción. El francés destaca a simple vista por su físico, pero tiene un recorrido con el balón, que es el que le permite contar con la vitola de jugador top de cara al futuro.