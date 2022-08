Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará el sábado a Celta y Real Madrid. Aunque los blancos buscan la segunda victoria de la temporada, el nombre propio de la conferencia de prensa fue Casemiro. El brasileño está muy cerca de dejar la entidad madridista para fichar por el Manchester United.

Sensaciones

“Creo que es un partido bien preparado. Va a ser distinto al encuentro del Almería. El Celta tiene más recursos y juega bien. Es difícil. Va a ser complicado”.

Casemiro

“He hablado esta mañana con Casemiro. Quiere probar un nuevo desafío. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es. Hay que respetar su deseo. Hay negociaciones, nada es oficial y sigue siendo jugador del Real Madrid. Su voluntad es salir y si hay un acuerdo tenemos recursos para reemplazarlo”.

Convencer a Casemiro

“No. Casemiro en todo el periodo que ha estado aquí nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y su deseo no hay manera de volver atrás. Si llegan a un acuerdo tenemos que desearle lo mejor y mirar lo que tenemos. Ahora es difícil hablar porque no sé qué pasará. Si no se queda el agradecimiento será grande. Lo ha hecho y lo está haciendo muy bien”.

Viaje a Vigo

“Si sigue la negociación no va”.

La plantilla

“Dentro de la plantilla tenemos muchos jugadores que pueden ocupar esta oposición. Tchouaméni ha sido fichado y es uno de los mejores. También puede jugar Kroos, como hizo en mi segundo año. También está Camavinga. No hay un jugador como Casemiro, pero tenemos otros con otras características. En esa posición en mis equipos jugó Pirlo, que no era igual y lo hizo muy bien. Un jugador como Casemiro defensivamente, el más parecido es Tchouaméni, pero Kroos, que es totalmente distinto, puede jugar en esta posición. Va a jugar alrededor suyo”.

Los planes

“Yo escucho y leo. A veces no le haces tanto caso a los rumores, pero ayer me di cuenta que esto podía pasar. Los planes del Real Madrid no cambian. El futuro pasa por luchar y competir en todas las competiciones. Lo haremos bien con o sin Casemiro. Tenemos mucho cariño a la persona”.

¿Qué pierde el Madrid?

“Es un jugador que ha combinado muy bien con la pareja de medios. Es algo muy importante para el club y para el éxito de este periodo”.

Compañeros de Casemiro

“Lo entienden y lo respetan. Para hacer una evaluación hay que tener en cuenta cuanto cariño y respeto tiene el Real Madrid a este jugador. Cuando tiene la voluntad de probar otro desafío hay que aceptarlo. A nivel personal, cuando estás tanto tiempo con una persona tan amable, seria y profesional, no estás contento. Pero prevalece el respeto”.

El plan

“Si Casemiro sale tenemos seis medios. Modric, Kroos, Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Ceballos. Con Casemiro teníamos siete. Seis deben ser suficientes y son muy buenos”.

Razones de Casemiro

“No puedo contestar porque son cosas personales. Lo tendrá que explicar él”.

Posición de Kroos

“A mí no me ha dicho que no le gusta. Se lo habrá dicho a otros, pero a mí no. Si me lo dice no pasa nada, juega igual”.

Tchouaméni

“Tiene que aprender y acostumbrarse mejor. Es muy contundente en los duelos, fuerte, con calidad, buen pie y llegada. Está claro que no le voy a decir que juegue como Casemiro, porque su tiro desde fuera hay que aprovecharlo. Es joven y tiene que mejorar. El jugador es listo para jugar en el Real Madrid”.

Dejar el Real Madrid

“Son cosas personales. Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milan. Llega un momento que te encuentras muy bien, pero quieres probar algo nuevo en una nueva liga y país. Es algo personal y lo entiendo perfectamente”.