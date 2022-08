Casemiro: resolución inminente

La salida de Casemiro del Real Madrid parece cada vez más cercana. Una vez que, como ha adelantado OKDIARIO, la entidad madridista ha dado el OK a la salida del jugador por 60 millones, todo parece encaminado a que el centrocampista vista la camiseta de los red devils, siempre y cuando cumplan presentando una oferta formal que aún no llegado al Santiago Bernabéu. Sería a partir de ese momento cuando pasaría el reconocimiento médico con el Manchester United.

Desde Old Trafford se da por hecha la llegada de Casemiro para intentar resucitar a un equipo en crisis y que actualmente es el colista de la Premier League, después de haber sumado dos derrotas en las dos primeras jornadas de campeonato. De precipitarse los hechos, no es descartable que el brasileño pudiese llegar a debutar el lunes en el clásico inglés que enfrenta al United contra el Liverpool.

El United ha pedido a Casemiro ayuda para facilitar las negociaciones encargándole que sea el intermediario con el Real Madrid. A su vez, el jugador ultima un contrato por cinco temporadas a razón de una cantidad que supera los 12 millones por cada una de ellas. Pueden ser esos flecos los que quiera cerrar el club inglés antes de presentar oficialmente su propuesta.

La solución final de esta situación, para bien o para mal, parece que será inminente. Desde el Real Madrid se ha tomado la decisión de respetar la voluntad del jugador si su deseo es el de comenzar una nueva aventura, por lo que la directiva madridista no obstaculizará la marcha de Casemiro, siempre y cuando desde Old Trafford cumplan con el precio exigido. Lo que desde las oficinas de Valdebebas no se quiere es que este culebrón, que no es cómodo para ninguna de las partes, se alargase en el tiempo.

Espaldas cubiertas

La posible marcha de Casemiro no preocupa al Real Madrid. Pese a que en la entidad, desde la cúpula hasta el cuerpo técnico liderado por Ancelotti, preferirían que el brasileño siguiese vistiendo la camiseta madridista, la realidad es que en caso de producirse la salida no se considera que pueda generar un problema sin solución.

El Real Madrid estaba preparado para este o cualquier otro movimiento inesperado. Es por ello que en caso de concretarse la salida de Casemiro, para nada se trastocará la planificación ni hará un agujero en la plantilla puesto que la entidad, siempre atenta al mercado, ha fichado jugadores de presente y futuro para tener cubierta la posición. Camavinga, la temporada pasada, y Tchoauméni, esta misma campaña, han llegado para reforzar un centro del campo en plena transición, dada la edad de sus actores principales.

Estos movimientos del Real Madrid han propiciado que nadie dentro del club se lleve ahora las manos a la cabeza. Es evidente que la plantilla pierde un efectivo con experiencia y que ha demostrado su importancia en un equipo en el que ha ganado cinco Champions. Pero Ancelotti sabe que tiene efectivos que pueden dar un paso adelante y asumir la responsabilidad que requiere la situación.