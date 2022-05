Las notas del Real Madrid contra el Cádiz: el problema de Lunin se llama Courtois

El Real Madrid no pudo pasar del empate ante el Cádiz en el penúltimo test antes de la final de la Champions que medirá a los blancos con el Liverpool en París. Los de Ancelotti no tuvieron su mejor tarde, pero pudieron confirmar que Lunin es un portero de garantías que sólo tiene un problema, y es que su rival por el puesto es Courtois, el mejor del mundo. Mariano también se llevó una alegría en forma de gol.

Lunin – SOBRESALIENTE

Sumó su segunda titularidad en Liga con el Real Madrid. Hizo una gran intervención con empate. El nivel defensivo de sus compañeros no le ayudó. En el gol de Sobrino no estaba todo lo bien colocado que debía, aunque Militao desvió la pelota. Le hizo penalti a Negredo, pero luego lo paró. Salvó los muebles en varias ocasiones.

Vallejo – APROBADO

Tercera titularidad seguida. Esta vez de lateral derecho, donde se le ve más incómodo. En el minuto 64 fue sustituido por Carvajal.

Militao – SUSPENSO

No estuvo bien el brasileño en Cádiz. Posiblemente, una de sus peores versiones desde que es jugador del Real Madrid. No estuvo bien en el gol de Sobrino, donde despejó mal y tapó peor el disparo del ex canterano madridista. Antes del descanso un resbalón suyo propició otra gran oportunidad de los andaluces. Cometió otro error grosero en la jugada que propició el penalti de Lunin sobre Negredo.

Nacho – APROBADO

Partido especial para el canterano, que lució el brazalete de capitán y se pudo hacer una foto al comenzar el partido junto a su hermano Álex, el capitán del Cádiz. De lo más potable de la defensa madridista. Vi amarilla en el 47′.

Lucas Vázquez – APROBADO

Le tocó cambiar de banda, ya que jugó de lateral izquierdo. Se acostumbra rápido a cualquier posición. Estuvo bien, aunque aportó poco en ataque.

Casemiro – SUSPENSO

Otro que no tuvo su mejor día. No estuvo bien en el centro del campo, donde el Cádiz superó al Real Madrid.

Valverde – NOTABLE

El mejor del Real Madrid en la medular. Si no llega a ser por él los jugadores del Cádiz se hubiesen plantado muchas más veces, y no fueron pocas, en el área de Lunin. Pasada la hora dejó su sitio a Ceballos.

Kroos – APROBADO

No estuvo al nivel de Casemiro, pero tampoco al de Valverde. Partido discreto del alemán

Asensio – SUSPENSO

Suma muy poco y no aprovechas las oportunidades. Sólo con un disparo lejano con esa zurda que tiene, que es de las mejores del mundo, inquietó al Cádiz. Partido flojo del balear.

Rodrygo – NOTABLE

Está en un momento espectacular. Una jugada suya en la que rompió a toda la defensa gaditana y cedió a Mariano propició el primer de los madridistas. Luego, pudo sumar poco más. Pasada la hora fue sustituido por Hazard.

Mariano – NOTABLE

Siempre lo intenta y esta vez encontró premio. A los cinco minutos aprovechó un gran pase de Rodrygo para hacer el 0-1. En el segundo tiempo tuvo otra gran oportunidad, pero su disparo se marchó alto. En el tramo final fue sustituido por Latasa.

Carvajal – BIEN

Salió en el minuto 64 por Vallejo. El objetivo es que vaya cogiendo ritmo con vistas a la final de la Champions y lo consiguió.

Ceballos – BIEN

Pasada la hora de partido entró por Valverde. Un disparo de falta obligó a emplearse a Ledesma. Es muy difícil quitarle el balón. Antes del final rozó el gol.

Hazard – BIEN

Volvió a jugar con el Real Madrid 85 días después. Tuvo algo menos de media hora para demostrar. Hizo una dura entrada sobre Akapo que le pudo expulsar. Se le vio bien físicamente y con confianza.

Latasa – APROBADO

Con menos de 10 minutos entró por Mariano para debutar con el primer equipo del Real Madrid en partido oficial. No olvidará este día.

Ancelotti -APROBADO

Sigue con su plan de rotaciones, aunque ante el Cádiz dio un paso más. El italiano apostó por colocar a Vallejo de lateral derecho y Lucas Vázquez en el costado izquierdo. Pudo hacer rotaciones.