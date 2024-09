Nike prepara unas botas doradas para el Vinicius Balón de Oro

Queda aproximadamente un mes para que la revista francesa France Football, junto con la UEFA, entregue el Balón de Oro, el galardón individual más importante del mundo del fútbol que corona al mejor futbolista del planeta durante la última temporada. Lo lógico sería que la victoria final fuese para un jugador del Real Madrid puesto que conquistó el curso pasado la Liga EA Sports y la Champions League. En este sentido, Vinicius, Bellingham y Carvajal parten como favoritos aunque, según apuntan algunas informaciones, la votación ya ha concluido y el resultado ya se le ha notificado al vencedor.

Por ello, Vinicius ya sabría que él va a ser el Balón de Oro 2024, cumpliendo los pronósticos que le veían como el candidato con más opciones por la enorme temporada que realizó y la guinda del gol en Wembley, en la final de la Copa de Europa. El brasileño, que tuvo que soportar todo tipo de mofas y burlas durante sus primeras temporadas en el Real Madrid por su falta de puntería, ahora va a silenciar a muchos convirtiéndose en el mejor futbolista del mundo.

Nike, marca que viste al astro carioca, ha querido tener un gesto de admiración hacia el futbolista madridista y le va a rendir homenaje creándole unas botas doradas según ha adelantado el portal Footy Headlines, que incluso se ha atrevido a adivinar el diseño. Si no surge ningún problema y la información es buena, las botas serán presentadas dos días después de que Vinicius recoja el Balón de Oro en la tienda de la marca deportiva situada en la Gran Vía madrileña. Lo que aún no se ha podido confirmar es si serán puestas en venta al público en general o si serán para uso exclusivo del delantero brasileño.

Vinicius, valor diferencial

El nombre que presentarán las zapatillas será Nike Mercurial Vinicius Jr. Ballon d’Or 2024 y el día de la presentación ocuparán la zona central de un escenario cubierto por completo de motivos dorados, siempre según la información adelantada por el portal antes citado. El extremo, que recibirá el galardón en París, a orillas del río Sena, fue decisivo frente al Espanyol a pesar de salir desde el banquillo y de haber comenzado con dudas la temporada. El Real Madrid no está exhibiendo su mejor fútbol desde que comenzase el curso y el brasileño aún no ha mostrado su mejor nivel.

No obstante, el pasado sábado comenzó a enseñar de lo que es capaz. Ancelotti, ante la carga de minutos que se presenta esta temporada, decidió que el carioca no partiese en el once inicial frente al equipo perico pero las circunstancias del partido obligaron al italiano a dar marcha atrás en su decisión y a sacar a Vinicius cuando el marcador se puso en contra al inicio de la segunda mitad. El Real Madrid apenas tardó 2o minutos en remontar el tanto perico gracias, en gran parte, a la labor del brasileño que cambió el signo del partido con una maravillosa asistencia a Rodrygo y anotando el tercer gol blanco tan solo unos minutos después.