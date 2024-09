Vinicius dirige a la banda

Hablaba de rock and roll Ancelotti en la previa del encuentro que enfrentó a Real Madrid y Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu. El italiano definía de esta forma el estilo de juego de los madridistas y ante los catalanes fue Vinicius el encargado de demostrarlo. El entrenador madridista decidió darle un respiro y dejarle descansando en el banquillo, pero con desventaja en el marcador no dudó en llamarle para solucionar la contienda. Dicho y hecho.

Vinicius entró al terreno de juego con el Real Madrid perdiendo 0-1 y runrún en el Bernabéu. No era para menos. Pero el brasileño se encargó de solucionarlo rápido. Vio la jugada entre Bellingham y Carvajal para hacer el primer gol, pero luego se puso él a los mandos de la banda. Nunca mejor dicho.

Vinicius empezó a mandar y el Real Madrid a remontar. De sus botas nació la asistencia perfecta a Rodrygo para hacer el 2-1 que tanto esperaba la afición madridista, mientras que la sentencia la puso el propio Vini al tener espacio para correr y no fallar ante la portería rival. Dos destellos de mucha calidad que explican a las mil maravillas lo que es este jugador para el conjunto madridista.

Al rescate Carvajal

Cuando el Real Madrid más lo necesitaba, apareció Dani Carvajal para salvar los muebles. El español aprovechó un balón suelto propiciado por un disparo de Bellingham para mandar al fondo de las redes un balón capital, ya que suponía el empate de los blancos.

Hasta cuando Courtois falla

Es raro decir esto, pero hay veces en las que Courtois también falla. Pasó contra el Espanyol, cuando un disparo con peligro, pero que el belga tendría que haber resuelto sin mayores problemas, terminó dentro de la pero madridista. Un error del mejor portero del mundo que, por fortuna para los madridistas, no costó puntos gracias a los goles de Carvajal, Rodrygo, Vincius y Mbappé.

Sólo un gol en la primera mitad

No es el Real Madrid equipo de primeras partes. Los hombres de Carlo Ancelotti sólo han sido capaces de hacer un gol en los primeros 45 minutos en lo ocho partidos oficiales que han disputado hasta la fecha. Fue en la primera jornada de Liga contra el Mallorca, en un encuentro donde los madridistas terminaron empatando. Ante el Espanyol fue otro ejemplo de que este equipo no es capaz de resolver los duelos en los primeros 45 minutos. En esta ocasión llevaron el peso de la contienda, no recibieron ocasiones, pero también se vieron impotentes ante la portería del conjunto catalán.

