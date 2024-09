Alineación del Real Madrid contra el Alavés: Endrick apunta a titular

La alineación del Real Madrid contra el Alavés tendrá varias novedades. Y es que, Ancelotti ha comenzado la época de rotaciones con la aparición de la Champions. Si ante el Espanyol, el italiano ya hizo varios cambios, contra el Alavés mantendrá la misma dinámica. Todo ello, pensando en el derbi que jugará los madridistas el próximo domingo en el Metropolitano.

«La alineación no la doy hoy, como siempre. Es verdad que es un momento para rotar y lo estamos haciendo. Hay jugadores frescos como Vinicius, Mendy, Rüdiger o Lucas Vázquez, los cuales tendrán más oportunidades», aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alavés.

En la portería no se rota. Courtois será el guardián de la meta madridista. En el lateral derecho jugará Lucas Vázquez, ya que Carvajal no está en la convocatoria al no haber superado las molestias que sufrió en el duelo contra el Espanyol. En el costado izquierdo jugará Mendy, mientras que la pareja de centrales será la formada por Rüdiger y, en principio, Militao.

En el centro del campo, si no juega como central, Tchouaméni estará en el corte, mientras que Modric y Arda Güler jugarán en la creación. Lo normal es que Valverde descanse, ya que es el único jugador de campo que lo ha jugado absolutamente todo. Bellingham, con molestias en el hombro, también apunta al banquillo.

Por último, en la delantera también se esperan novedades. Rodrygo apunta al costado derecho, mientras que Vinicius, suplente ante el Espanyol, formará por la banda izquierda. Por último, gran novedad podría estar en la zona más ofensiva del ataque, ya que Endrick apunta a titular. Por lo tanto, Mbappé descansaría.

Un Mendy blindado

Ferland Mendy ha renovado el contrato que finalizaba el 30 de junio de 2025 para unirse con a los blancos hasta 2028, tal y como desveló el técnico Carlo Ancelotti, que lo anunció públicamente antes que lo haya hecho el club blanco en un comunicado.

«Estamos encantados con Mendy. Ha renovado el contrato, lo está haciendo muy bien», manifestó en rueda de prensa sobre la situación del defensa francés antes de que el Real Madrid haya hecho oficial el acuerdo sellado.

El técnico italiano elogió la aportación de Mendy a su equipo, admitiendo que la poca aportación ofensiva que da en los partidos se debe a una petición que le hace al compartir banda con el brasileño Vinicius.

«Su nivel defensivo es de muy alto nivel, con balón puede ser que no tenga dificultades, pero no le pido que haga el trabajo que hace otro tipo de lateral, aunque podría hacer ese trabajo ofensivo», defendió.

«El hecho de tener a un extremo izquierdo muy fuerte hace que no le pidamos mucho a nivel ofensivo. Si el extremo jugase por dentro, haría más trabajo ofensivo, pero no se lo pedimos porque es mejor que se quede ahí. A veces tiene que trabajar en la inferioridad», añadió.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Alavés: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Modric, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius y Endrick.