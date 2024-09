Ancelotti confirma la renovación de Mendy

Carlo Ancelotti confirmó en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Alavés que Mendy ha renovado su contrato con el conjunto blanco. El francés, que siempre ha tenido la intención de seguir en el Real Madrid, firmó su nuevo acuerdo hasta 2028.

«Lo está haciendo muy bien. Ha renovado el contrato. No es que tenga dificultad con el balón, es que yo no se lo pido. No le pedimos mucho a nivel ofensivo. Es mejor que se quede ahí porque a veces tiene que hacer otro trabajo», comentó sobre Mendy.

La situación de Mendy cambió radicalmente en los últimos meses. El Real Madrid ha pasado de no querer ni escuchar hablar de la posibilidad de renovar al francés a estar muy cerca de llegar a un acuerdo con un futbolista que siempre ha querido seguir en la entidad madridista, pero también exigía una mejora de contrato que ahora sí llegará.

El Real Madrid tuvo muchas dudas con la renovación de Mendy por las lesiones que ha sufrido el francés en las últimas temporadas, pero el curso pasado encontró una regularidad que ha terminado de convencer a la dirección deportiva de la entidad madridista, que le ha ofrecido renovar un contrato que se acababa el 30 de junio de 2025 hasta 2027, con la posibilidad de extenderlo un año más dependiendo de los minutos que haya jugado.

Para Ancelotti es un jugador capital. Mendy es intocable en el lateral izquierdo y la confianza que el italiano tiene en el francés en infinita. Carletto no pondrá el más mínimo inconveniente a la llegada de Davies, si finalmente el canadiense termina resistiendo en el Bayern sin renovar, pero para el técnico madridista el galo no se toca, tal y como ha quedado demostrado.