La negligencia de Quintero González en el Osasuna – Real Madrid pone en jaque al arbitraje español

Cómo hubiera cambiado la película este pasado fin de semana si el gravísimo error del árbitro Quintero González no se hubiera producido durante el Osasuna – Real Madrid de Liga. El 2-1 que subió al marcador en El Sadar no tendría que haberlo hecho, principalmente por la gravísimo negligencia del colegiado durante dicha acción, una mancha gordísima que está por ver cómo la Liga corrige este próximo fin de semana. De no subir ese 2-1, el Real Madrid seguiría líder.

La cuestión está en que el 2-1, completamente legal por parte de Osasuna ya que sus jugadores estaban en posición legal pese a que en un primer momento se pitara fuera de juego. El tema no está ahí, sino en la forma de proceder del árbitro Quintero González y cómo con sus decisiones y con el reglamento en la mano, no tendría que haber subido al marcador.

Todo sucedió en segundos pero las imágenes televisivas no dejan dudas de cómo sucedió todo. El gol de Raúl García de Haro fue anulado en primera instancia por fuera de juego, una decisión que tomaron los árbitros de campo y que debía de haber prevalecido. El tema está en que Quintero González, tras anular el gol, dio la señal a los jugadores del Real Madrid para que reanudaran el partido, realizando el saque rápido el Thibaut Courtois.

Ese gesto imposibilitaba ya la revisión ya que la pelota volvía a estar en juego… pero Quintero González decidió saltarse el reglamento, no asumir su error y provocar una negligencia total en el Osasuna – Real Madrid. Pero instantes después, consciente de su error y los mensajes que le llegaban desde el VAR, el colegiado paró el juego y dio orden de revisar la acción, dando finalmente el gol por bueno, que lo era.

Los dos minutos que pasaron entre que se pitó fuera de juego… y se acabó dando el gol a favor de Osasuna 💥#Super8 pic.twitter.com/7ibTdRz4pN — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2026

Las imágenes son clarísimas. El colegiado da el visto bueno a Courtois, se dirige a él, levanta el brazo y hace sonar su silbato. El meta belga saca rápido pero en cuestión de dos segundos, se para en seco y para el juego de nuevo Quintero González. La negligencia del árbitro es aún mayor cuando éste conversa con los jugadores del Real Madrid, ya que miente deliberadamente afirmando que «ha sido una confusión» y que «no ha sido bajo su autorización» el balón en juego por parte de Courtois, respuestas que se desmontan con las imágenes.

El nivel del arbitraje en el fútbol español es atroz, un despropósito constante, errores por doquier en cada partido, a cada cuál más grave, que llegan a tal punto en que, tomara la decisión que tomara en esta ocasión el árbitro Quintero González, se hubiera equivocado. Se equivocó primer su equipo de campo al pitar fuera de juego cuando no lo era, se equivocó él personalmente por dar orden y reanudar el juego sin la correcta autorización del VAR, se equivocó después pisoteando el reglamento, parando el juego cuando no podía para que entrara el VAR a revisar…