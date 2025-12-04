Exhibición: así narró Antonio Esteva la goleada del Real Madrid en San Mamés

Kylian Mbappé sigue coleccionando goles con cada partido que disputa. El francés enchufó dos golazos y regaló una asistencia de cabeza a Camavinga que dejan al Real Madrid a un sólo punto del liderato del FC Barcelona. Los espectadores de OKDIARIO pudieron vibrar con la narración de una auténtica exhibición por parte de varios jugadores de un Real Madrid, sin Arda Güler en el once, muy vivo en la presión al rival y decidido cara al gol.

Unai Simón, el portero titular de la Selección española, tuvo que intervenir para evitar una goleada porque era sin duda la noche de Mbappé y sus bombazos. Curiosamente el Bota de Oro utiliza esta denominación para referirse a los trallazos desde larga distancia que acaban en el fondo de la portería. Courtois tampoco se quedó atrás y también sacó a relucir una de sus ya clásicas paradas de partido para sostener en defensa al Real Madrid y dejar su portería a cero por novena vez esta temporada.

En el minuto a minuto, Antonio Esteva estuvo acompañado por Paul Tenorio e Iván Martín desde San Mamés y junto a la audiencia de OKDIARIO en sus diferentes plataformas -Youtube, Twitter (X), Twitch, OKDIARIO.com- trasladaron toda la emoción de la rotunda victoria del equipo de un Xabi Alonso que vuelve al camino de la excelencia. Eso sí, las pesadillas de las lesiones no cesan para el técnico tolosarra y en Bilbao se lesionaron dos nuevas piezas que estaban siendo fundamentales para el resurgir del equipo en los últimos duelos: Trent y Camavinga. Ninguno pudo terminar el partido y ambos estaban en su mejor momento de la temporada.

Nuevo contratiempo para un Real Madrid que por fin vuelve a casa, al Bernabéu para recibir el próximo domingo, a las 21 horas y con la narración en directo de Antonio Esteva en OKDIARIO, al Celta de Vigo.