Nadal también apuesta por Mbappé: «Si pudiera contribuir de alguna manera lo haría…»

Rafa Nadal, madridista confeso desde hace muchos años, ha querido analizar en una entrevista la actualidad del equipo blanco y no ha rehuído ningún tema. El que siempre suscita más controversia es su posible candidatura a la presidencia del Real Madrid una vez deje el tenis aunque el manacorí tiene claro cuáles deben ser las condiciones que han de cumplirse para optar a las urnas.

«Nunca me enfrentaría a Florentino Pérez en unas elecciones porque nunca sería rival de alguien que es muy bueno para el Real Madrid. Su labor es impresionante y tener el equipo de futuro que tiene, con la gestión económica que ha hecho, compitiendo con clubes que tienen recursos casi ilimitados… es que no se podría haber hecho mejor. Y yo, como madridista, no competiría con él. El Madrid me da felicidad y no me daría más felicidad siendo yo presidente y haciéndolo peor. Prefiero ser espectador y disfrutar de lo que veo. De entrada, ser presidente del Real Madrid no está en mi plan de vida… luego, si se dan las circunstancias y la vida me da la oportunidad, ya veríamos», afirmó el tenista español.

Otro tema que no podía faltar encima de la mesa es el del culebrón Mbappé, al que Nadal vio anotar su trigésimo primer gol de la temporada ante la Real Sociedad. «Para mí, hay que ficharle pero yo no tengo que tomar la decisión. El Madrid tiene un súper equipo, más allá de las lesiones, y con él tendría un súper equipazo. Yo, si pudiera contribuir de alguna manera, lo haría», desveló el considerado mejor deportista español de la historia de manera casi unánime.

Además, el catorce veces campeón de Roland Garros mostró en El Partidazo de COPE su satisfacción por la reciente renovación de Ancelotti. «Me parece un señor y me parece alguien que transmite unos valores adecuados para un deporte que a veces es difícil porque hay mucha tensión. Me gustan las personas como Ancelotti», afirmó.

Un equipo de jóvenes estrellas

Sin embargo, Nadal no pudo decantarse en el duelo entre Vinicius y Bellingham. «No tengo por qué elegir. Los dos son muy buenos, con mentalidades diferentes. Vini es espectacular, me encantó su entrevista después de la final de la Supercopa y si sigue así podrá ser mucho mejor. Bellingham me parece increíble lo que ha hecho desde que ha llegado teniendo veinte años».

En cuanto a sus problemas físicos, el manacorí ha confirmado a través de un comunicado que no podrá participar en el torneo de Doha pero que su intención es jugar el partido de exhibición que tiene agendado en Las Vegas contra Carlos Alcaraz la semana siguiente y, si todo va bien, reaparecer de forma oficial en Indian Wells.

Nadal ha confirmado que este nuevo contratiempo no tiene nada que ver con el que sufrió en enero en Brisbane, a las puertas del Abierto de Australia, y que no pierde «la paciencia pero a veces sí el optimismo». Aun así, ha querido dejar claro que su ilusión es volver a competir en Madrid, Roland Garros y, por supuesto, los Juegos Olímpicos.