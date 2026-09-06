Mourinho tira de Trent para reconstruir el centro del campo

José Mourinho necesita reconstruir al Real Madrid para evitar que el primer batacazo de la temporada termine provocando una caída. La derrota contra el Betis dejó al vestuario muy tocado por su falta de eficacia y el estreno en la Champions contra el Inter de Milán llega sin tiempo para lamentarse. El técnico portugués deberá levantar anímicamente al equipo y resolver un enorme problema en el centro del campo. Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga están sancionados, mientras que la presencia de Aurélien Tchouaméni está descartada. Tampoco llega Thiago Pitarch.

Ante este escenario, Trent Alexander-Arnold aparece como la gran solución de Mourinho. El entrenador medita adelantar la posición del inglés y situarlo en el doble pivote junto a Fede Valverde. Dumfries ocuparía el lateral derecho y Trent actuaría como organizador, con el uruguayo encargado de protegerlo y aportar el despliegue físico necesario. Una decisión arriesgada, pero también una de esas jugadas de pizarra que tanto gustan al técnico portugués.

Un lanzador para Mbappé y Vinicius

Trent no jugaría como un centrocampista destructor, sino como el encargado de iniciar el fútbol del Real Madrid. Su extraordinario desplazamiento en largo permitiría activar rápidamente las carreras de Mbappé y Vinicius y recuperar la verticalidad que el equipo perdió por momentos en La Cartuja. Frente a un Inter que puede replegarse y cerrar los espacios interiores, la precisión del inglés serviría para cambiar la orientación del juego y atacar antes de que el conjunto italiano consiga organizarse.

El futbolista ya demostró contra el Málaga su capacidad para gobernar la circulación, completando 117 pases. Su presencia por dentro también permitiría reducir su exposición defensiva en la banda, donde puede sufrir ante extremos rápidos. Rodeado por Valverde y protegido por una defensa formada por jugadores como Konaté y Huijsen, tendría mayor libertad para levantar la cabeza, temporizar y encontrar a los atacantes.

La posición tampoco es desconocida para Trent. Durante su formación en la cantera del Liverpool actuó como centrocampista antes de consolidarse como lateral derecho con Jürgen Klopp. También fue utilizado en la medular por Inglaterra y Mourinho ya probó esta variante durante la pretemporada contra la Fiorentina. El portugués conoce la respuesta que puede ofrecer en esa demarcación.

La primera gran decisión tras el batacazo

Su golpeo también aportaría una amenaza que el Real Madrid necesitará contra el Inter. Trent asumiría buena parte de las acciones a balón parado, buscando el poderío aéreo de Konaté, Huijsen o Bellingham. Además, su disparo desde la frontal puede convertirse en una solución si el conjunto italiano se encierra cerca de su área.

Mourinho debe evitar que sus jugadores comiencen a sospechar de sí mismos después de la derrota en Sevilla. El Madrid no puede caerse ahora y necesita una respuesta inmediata en Europa. Sin tres centrocampistas por sanción y con Tchouaméni entre algodones, el técnico está obligado a inventar. Trent puede ser la solución inesperada para recuperar el control, alimentar a las estrellas y devolver la confianza a un equipo que necesita levantarse cuanto antes.