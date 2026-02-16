Mourinho, la emboscada

Ver vídeo
Análisis de Marcos López.
  • Marcos López

Mourinho: «Yo le puede decir ‘no’ al Real Madrid y a Florentino Pérez»

José Mourinho vuelve a medirse al Real Madrid con su Benfica este martes en la ida de los playoff de la Champions League en Lisboa. Marcos López analiza en OKDIARIO como cada semana el esquema táctico del entrenador portugués antes de este partido tan importante para él y para los intereses madridistas.

Temas