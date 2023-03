Modric: «Lo he dicho muchas veces y lo repito: me quiero retirar en el Real Madrid»

Luka Modric volvió a dejar claro que se quiere retirar en el Real Madrid en su última comparecencia durante la concentración con la selección de Croacia. El centrocampista volvió a pronunciarse sobre su futuro y tiene claro que si fuera por él seguiría ligado al Real Madrid hasta el final de sus días como profesional. Fue preguntado por los rumores que le asocian con el fútbol saudí pero afirmó que «es todo especulación y escritura».

Como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones, «el Real Madrid sigue sin dirigirse al jugador y el futbolista ha llegado a pensar que no le quieren renovar». Por tanto, el club presidido por Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión mientras que el futbolista deja claro que retirarse tanto de la selección croata como de la entidad blanca al mismo tiempo «sería lo ideal».

Al centrocampista le preguntaron si seguiría los pasos de su antiguo compañero Cristiano Ronaldo y se marcharía a Arabia Saudí tras el término de la presente temporada. «Es un jugador único, me alegro de que hayamos jugado juntos. Todos esos logros suyos, es algo fenomenal. Eso para quitarse el sombrero. ¿Volveremos a jugar juntos? No sé qué más decir», aclaró Modric.

«Todos me preguntan eso, creo que me estoy aburriendo con las mismas respuestas. Sabéis cuál es mi deseo, ojalá se cumpla y es quedarme en Real Madrid. Esto último es todo especulación y escritura. Sé que tienes que escribir algo y dar información. En eso no puedo influir, pero lo que he repetido cien veces y repito ahora es que espero quedarme en el Real Madrid», prosiguió, cansado de responder la misma pregunta.

