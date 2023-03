El Real Madrid tiene muchas dudas con la renovación de Modric

El Real Madrid, que cuenta con que Kroos siga una temporada más, no tiene nada claro qué hacer con Modric, que también acaba contrato en junio. El club duda si ofrecerle la renovación por una temporada más o despedirle por todo lo alto cuando termine esta campaña.

Así lo reveló Eduardo Inda en El Chiringuito de Jugones: «El Real Madrid sigue sin dirigirse al jugador y el futbolista ha llegado a pensar que no le quieren renovar. Está ahí la duda y sigue sin recibir ninguna oferta de renovación, que sería de un año. Creo que se la merece porque está demostrando con su edad que tiene cuerda para rato, o para un ratito».

Modric o no Modric, esa es la cuestión. Y en la cúpula del Real Madrid hay debate con el futuro del croata, que ya es una leyenda del club por méritos propios. Su futuro, con la temporada enfilando ya su recta final y decisiva, sigue sin estar nada claro. Luka, lo ha dicho en privado y en público, quiere seguir una temporada más del blanco, pero en el club no hay unanimidad. Ni mucho menos.

Un sector de los dirigentes blancos, entre ellos alguno de los asesores de mayor confianza del presidente, creen que el ciclo de Luka Modric en el Real Madrid ya ha tocado a su fin y es hora de despedirle con todos los honores. Consideran que una temporada extra sólo en agradecimiento a los servicios prestados no haría más que empeorar las cosas y acabaría taponando la proyección de los más jóvenes, porque Modric nunca en su carrera ha sido suplente de manera reiterada.

Su futuro y el de Ancelotti

En el otro lado de la balanza están los que son partidarios de ofrecerle la renovación por una temporada más y con un contrato bastante inferior a lo que ahora percibe Modric. Consideran que aún tiene fútbol que ofrecer y que su experiencia puede ser un apoyo enorme precisamente para esos futbolistas más jóvenes llamados a toar su testigo en el Real Madrid.

Para Ancelotti Modric es intocable, lo que no está tan claro es si el propio Ancelotti es intocable para el Real Madrid. El futuro del técnico italiano va ligado al desempeño del equipo en Copa y en la Champions, las dos competiciones en las que aún está vivo. Si Carletto siguiera en el Madrid, Modric tendría un valedor más para renovar. El propio Modric lo dijo públicamente hace justo un mes: «Yo quiero renovar porque me lo merezca, no porque me lo regalen». Vamos, que Luka no está dispuesto a ser un futbolista florero ni un problema para el Real Madrid.