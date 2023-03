El Real Madrid da por hecho que Kroos seguirá

Aunque Toni Kroos no ha comunicado de forma oficial al Real Madrid su decisión final, el club blanco da por seguro que el alemán no se va a retirar y va a seguir una temporada más en el equipo madridista. El centrocampista sigue dudando entre prolongar su carrera un año más y el partido sobresaliente que cuajó ante el Liverpool puede ayudar en una decisión que se presenta como próxima. En el club blanco confían en un «sí» definitivo en las próximas semanas.

En la cúpula de Valdebebas están encantados con el carácter y la seriedad de Toni Kroos a la hora de negociar sus contratos. Según cuentan los dirigentes blancos nunca en sus nueve temporadas en el Real Madrid ha pedido una mejora de contrato, así que «sigue cobrando lo mismo que cuando fichó» por el Real Madrid justo después de ganar el Mundial de Brasil con Alemania en 2014.

Kroos se ha cansado de asegurar que para él sólo había dos opciones: el Real Madrid o la retirada. El alemán ha rechazado todas las ofertas que ha tenido sobre la mesa sin llegar siquiera a escuchar los detalles ni las cifras que clubes como el Bayern o el Manchester City estaban dispuestos a ponerle sobre la mesa.

«Me retiraré en el Real Madrid»

«Me retiraré en el Real Madrid, lo que ocurre es que aún no sé cuándo será», dijo Kroos en el podcast que graba junto a su hermano Félix el pasado mes de febrero. En la misma línea se había expresado durante el Mundial de Clubes: «Hay diferentes cosas en las que pensar para decidir si quieres seguir o no, pero no me va a llevar muchos meses tomar la decisión. Tengo una gran relación con el Real Madrid y ni esta parte ni la otra hacemos tonterías”.

Unos días antes el propio Carlo Ancelotti dejaba entrever que la decisión de Kroos iba a ser continuar ligado al Real Madrid. “Yo sé lo que va a pasar, pero no lo voy a decir, porque no soy Kroos. De hecho, a mí no me lo ha dicho, pero la sensación que tengo es positiva. Que puede renovar”. Y esa idea que expresó hace un mes Ancelotti es la misma que, a día de hoy, manejan en la cúpula del club blanco: que Kroos va a seguir un año más en el Real Madrid.