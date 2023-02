Presión para Kroos: su familia le pide que se quede

La renovación de Toni Kroos, hasta el momento, es un misterio. El alemán todavía no ha tomado una decisión y los meses van pasando. El Real Madrid ganó el pasado sábado su octavo Mundial de Clubes y el mediocentro germano levantó su sexto entorchado mundial de clubes, siendo el único futbolista que ha logrado tal hazaña.

«Estoy pensando, sí. La verdad es que estoy siempre en contacto con el club y por mi experiencia en el fútbol en estos 15 años, es siempre mejor hablar de puertas para dentro. Cuando haya algo oficial lo vais a saber. Hay diferentes cosas que hay que pensar para seguir o no. Estoy pensando y no va a durar mucho más para esta decisión. De momento no hay decisión. estamos muy tranquilos. Hay una gran relación donde ambas partes no hacen tonterías. Yo estoy muy tranquilo», afirmaba Kroos tras la final del Mundial de Clubes en Rabat.

Tras la victoria en Rabat, el mediocentro alemán del Real Madrid publicó en sus redes sociales una fotografía con el trofeo. Horas después de estar subida, su hermano, Felix Kroos le puso un mensaje totalmente explícito: «Renueva Antonio». Su mujer le puso otro mensaje con un corazón blanco, dejando caer el amor de la familia por la entidad de Chamartín.

El futbolista alemán del Real Madrid se está planteando su continuidad en la entidad blanca a sus 33 años. El mediocentro está contando con algunos minutos menos esta temporada, con varias rotaciones y algo más de descanso, pero cuando han llegado los partidos importantes, como la final de la Supercopa de España o la final del Mundial de Clubes, ha sido titular e indiscutible en el once de Ancelotti.