Las quejas de Vinicius y Kroos por el descuento contra el Espanyol: «Es increíble»

El Real Madrid-Espanyol del domingo dejó una conversación más que curiosa entre Vinicius Junior y Toni Kroos. Los dos futbolistas del conjunto blanco se mostraron en desacuerdo por el tiempo de descuento en la segunda parte. Con el 2-1 en el marcador, puesto que Marco Asensio marcó en el añadido, Vinicius vaticinó el tiempo que Figueroa Vázquez descontaría y, una vez que se confirmó no dudó en mostrar su descontento: «¡Increíble!». Kroos tampoco entendía que se añadiese tanto puesto que consideraba que en la segunda parte no había «pasado nada» para que el colegiado mandase el partido hasta el 95′.

«Ahora cinco minutos, porque no lo necesitamos. Cinco minutos porque no lo necesitamos, seguro», avisaba Vinicius antes de que se mostrase el cartelón por parte del cuarto árbitro. Una vez que se conoció el añadido, el delantero, que estaba ya en el banquillo, no daba crédito y mostraba su desacuerdo: «¿Has visto? Cinco minutos. ¡Increíble!. Porque no lo necesitamos, si lo necesitamos, tres minutos».

Vinicius 🗣️ "5 minutos porque no lo necesitamos. ¡Increíble! Si lo necesitamos, 3" Kroos 💭 "Pero no ha pasado nada en la 2ª parte" Vinicius 🗣️ "Siempre es así"

Toni Kroos, que se encontraba al lado del brasileño, tampoco entendía el porqué Figueroa Vázquez había descontado cinco minutos cuando apenas se había perdido tiempo. «Pero no ha pasado nada en la segunda parte, ni gol, ni nada…», señalaba el mediocentro. Vinicius le respondía visiblemente enfadado con un «increíble, siempre es así».

Por entonces, el partido marchaba con un 2-1 a favor del conjunto blanco. Durante ese descuento, en el 93′, Asensio ponía el definitivo 3-1 al aprovechar una gran jugada de Nacho. Como cazaron las cámaras de DAZN, a pesar del resultado favorable, al equipo madridista no le gustó nada el tiempo que añadió el colegiado.