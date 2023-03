Nacho se sincera: «Si todo va como hasta ahora no voy a encontrar esta felicidad en ningún lado»

Nacho atendió a los medios de comunicación a pie de campo tras la victoria del Real Madrid, por 3-1, frente al Espanyol en el Santiago Bernabéu y a cuatro días de recibir al Liverpool en la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Victoria

«Era importante volver a ganar y esta victoria nos da confianza para afrontar una semana muy importante y muy difícil».

Gran jugada en el gol de Asensio

«Ha sido una buena jugada aunque no estoy acostumbrado a hacer esas incursiones hacia arriba. Ha sido una buena jugada y una buena victoria».

Cada jornada es vital

«Para nosotros está marcada cada jornada en rojo. Estamos atrás con una desventaja grande respecto al Barcelona. Cada jornada es vital y hoy era importante ganar porque la semana que viene es duelo directo».

«Nacho quédate»

«Se me pone la piel de gallina (tras el «Nacho quédate»). Soy muy feliz en mi casa, y además porque estoy enganchando varios partidos consecutivos. A día de hoy soy feliz. Mi futuro no depende de lo que juegue de aquí a final de temporada. Si todo va como hasta ahora no voy a encontrar esta felicidad en ningún lado como en mi casa. Me quedo con cosas como esta que hace pensar para bien todo».