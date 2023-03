Al Madrid le pueden caer 90 millones de euros

He podido conocer que, recientemente, el Tribunal Supremo le ha dado la razón al Real Madrid en una serie de procedimientos ante Hacienda, que le podrán reportar al club madridista una suma aproximada de 90 millones de euros en concepto de devolución. La materia que se discutía era la deducibilidad del IVA de las facturas de los agentes de los futbolistas que prestaban servicios de intermediación en las operaciones de fichajes o ventas de futbolistas. Según el criterio de Hacienda, los honorarios de los agentes debían considerarse mayor salario del futbolista y, por tanto, sus facturas de servicios no eran deducibles en el IVA, porque no se podían desligar de la retribución del jugador.

El Real Madrid no estaba de acuerdo con este criterio, pero optó por un criterio conservador, presentando declaraciones complementarias que supusieron el adelanto de ese IVA. Al mismo tiempo, el Real Madrid inició un procedimiento de reclamación de ingresos indebidos para reclamar esas cantidades. Los diferentes procedimientos han llegado finalmente al Tribunal Supremo, que los está resolviendo de una manera positiva. Entre todos los procedimientos y los intereses de demora, el club blanco podría obtener una devolución aproximada de 90 millones. Una cantidad que le servirá para aliviar unas cuentas aún castigadas por la pandemia, a pesar de la magnífica gestión realizada por los ejecutivos del conjunto blanco.

Al margen de esta buena noticia, el Madrid pronto podría tener otro reconocimiento con el asunto de IPIC. Está previsto que el laudo arbitral se conozca durante la primavera de este año. El Real Madrid reclama una cantidad muy importante que podría serle concedida por el árbitro que dirime este asunto. Sin duda se trataría de otro balón de oxígeno, que se juntaría a los ingresos extraordinarios que empezará a dejar el Santiago Bernabéu una vez esté rematada la reforma que tanto ilusiona al madridismo.

Aun que el Real Madrid no suele actuar de esa manera, el contar con ingresos extraordinarios podrá suponer una mayor flexibilidad para acudir al mercado de fichajes. Lo comprobaremos en los próximos meses.