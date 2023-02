Toni Kroos es míster mundo. Nadie ha ganado más títulos planetarios que él en fútbol. Siete en total. Seis de Clubes y uno de selecciones. Con la conquista del Real Madrid en Rabat, donde ganó al Al-Hilal saudí 5-3, al alemán le faltan dedos de la mano para poder contar todos los títulos mundiales que ha conseguido a lo largo de su carrera. Un palmarés envidiable que demuestra que el germano es un futbolista de leyenda.

Cuando Kroos llegó al Real Madrid un 17 de julio de 2014 ya era campeón del mundo por partida doble. En clubes lo había ganado con el Bayern de Múnich en 2013 tras vencer 2-0 al Rajad de Casablanca en Marrakech. Este fue el primer título de Guardiola como técnico de la entidad bávara y el que permite al alemán aventajar en uno a cuatro de sus compañeros (Carvajal, Modric, Nacho y Benzema). Unos meses después, conquistó en Maracaná ante Argentina el Mundial de selecciones.

Kroos aterrizó en un Real Madrid campeón de Europa y unos meses después volvió a ganar el Mundial de Clubes. Otra vez en Marruecos, aunque esta vez de blanco y ante San Lorenzo. Este fue el segundo título que ganaba con los blancos tras la Supercopa de Europa. Se tomó un año de descanso, pero en 2016 repitió éxito con la entidad madridista en una final muy emocionante ante el Kashima Antlers. Después, lo volvió a conquistar en 2017 y 2018 contra Gremio y Al-Ain. El último llegó en Rabat y puede ser el más especial.

Su futuro

Kroos ha llegado a este torneo con su futuro en el aire y lo que genera más incertidumbre es que no da pistas. Tras ganar el Mundial y ser cuestionado sobre su decisión, respondió un «estoy pensando». «Siempre estoy en contacto con el club. Llevo quince años en el fútbol y siempre digo que lo mejor es decirlo de manera oficial», añadió.

Además, sobre cuándo llegará la decisión tampoco arrojó mucha luz: «Hay diferentes cosas a pensar si quieres seguir o no. No va a llevar muchos meses la decisión. Es una gran relación con el Madrid y ni esta parte ni la otra hacemos tonterías». Kroos acaba contrato el 30 de junio de 2023 y en el club nadie sabe qué hará, aunque las sensaciones no son las más positivas. Pero claro, las sensaciones sólo son sensaciones.