Enfado con Modric por seguir con Croacia

Malestar en el Real Madrid porque Luka Modric no haya renunciado aún a ir con Croacia. El veterano futbolista del conjunto blanco se encuentra en los últimos años de carrera y lo hace siendo el líder indiscutible de su selección. Algo que no ha sentado bien en el club, puesto que a pesar de que no está asegurada su presencia como internacional más allá del mes de junio, no ha gustado que tras el Mundial aún no haya renunciado para centrarse exclusivamente en el conjunto blanco.

Modric aún mantiene la ilusión de ganar un título con Croacia, algo que puede conseguir al final del curso, con la disputa de la fase final de la Nations League. Se jugará en las ciudades neerlandesas de Róterdam y Enschede y su selección es una de las cuatro finalistas junto a la anfitriona Holanda, España e Italia. A partir de ahí, deberá tomar una decisión trascendental para el futuro tanto de su carrera como de la selección ajedrezada: si pone fin a su etapa en ella o si aguanta hasta la Eurocopa 2024.

A pesar de que, por el momento, la estancia de Modric en su selección sólo está confirmada hasta junio, en el Real Madrid no ha gustado nada que no haya decidido retirarse de ella. En el club pensaban que iba a cerrar su exitosa trayectoria con Croacia una vez finalizado el Mundial, en el que logró finalizar en tercera posición, confirmándola por segunda vez consecutiva como una de las mejores del mundo, puesto que cuatro años antes fueron subcampeones.

En la zona noble del Bernabéu consideraban que era la decisión más coherente, puesto que a sus 37 años creen que Modric debería centrarse al 100% en el club. La carga de partidos esta temporada es máxima, debido precisamente a la disputa de la cita mundialista a mitad del curso, por lo que el jugador podría aprovechar la próxima fecha FIFA –del 20 al 30 de marzo– para descansar y prepararse en Valdebebas para los dos últimos meses de competición, en los que los blancos se jugarán todos los títulos.

Continuidad en el aire

Luka Modric se encuentra en sus últimos meses de contrato con el Real Madrid y aún se desconoce qué sucederá con su futuro. El jugador parece tener claro que quiere continuar, aunque como señaló en la previa del partido de octavos de Champions ante el Liverpool, quiere hacerlo si se lo gana en el campo: «Quiero seguir porque me lo merezco, no porque me lo regalen». Precisamente, en ese encuentro mostró argumentos más que de sobra para que el club le plante encima de la mesa la renovación por una temporada más, pero todo apunta a que no será hasta finalizar el curso cuando se produzca la conversación para aclarar su futuro.

Desde el regreso de la competición tras el parón mundialista que partió claramente la temporada en dos, el rendimiento del croata ha sido un tanto irregular. Ser el jugador que más minutos tuvo de todos los que participaron en Qatar le pasó factura a su vuelta y ha tardado en volver a su mejor versión. En un momento decisivo del curso, el conjunto blanco necesita al Modric de siempre y el hecho de que todavía siga siendo seleccionable por Croacia genera en el club incertidumbre sobre cómo pueda rendir de aquí a junio.