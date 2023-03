Ancelotti sale tocado.

Carlo Ancelotti abandonó el Camp Nou tocado. A pesar del tono reivindicativo de la rueda de prensa posterior a la derrota del Real Madrid frente al Barcelona en el Camp Nou, la realidad es que el entrenador del conjunto madridista está seriamente cuestionado en la cúpula blanca. En las esferas más altas. Esas que empiezan a estar cansadas de ver como el italiano sigue cayendo una y otra vez en los mismos errores que en partidos anteriores ya le costaron caro.

Ancelotti ha perdido cuatro de los seis Clásicos que el Real Madrid ha disputado contra el Barcelona desde que Xavi Hernández se hizo cargo del conjunto catalán. Ganó las semifinales de la Supercopa de España y perdió en Liga por 0-4 en el Santiago Bernabéu la pasada temporada, mientras que este curso ganó en Chamartín y ha caído en la final de la Supercopa, en la ida de la Copa del Rey y en el duelo liguero. Unos números que llevan al hartazgo a los que mandan dentro de la entidad madridista, conscientes de que Xavi ha sido vapuleado cada vez que ha jugado en Europa. Sólo a Carletto parece que le tiene tomada la medida.

En el Real Madrid no gusta que Ancelotti siga apostando por Kroos y Modric. Uno de los dos, posiblemente el croata, no seguirá la próxima temporada en el conjunto blanco, pero el italiano ha dejado claro hasta el momento que en cada partido importante va a seguir decantándose por ellos, a pesar de que no dejan de transmitir señales de que no están al nivel. También elige a Benzema, pero es que, por culpa de una errónea planificación, no hay otro que pueda ocupar esa posición.

Con esta situación, se puede decir que Ancelotti abandonó el Camp Nou tocado. El Real Madrid tiene claro que no hará ningún movimiento en el banquillo en lo que resta de temporada, pero actualmente parece difícil imaginarse el equipo de la temporada 2023-2024 con él como líder del barco.

En busca del cambio

Para revertir la situación, con la Liga perdida, tiene por delante dos competiciones donde todavía están vivos. Dentro de dos semanas y media regresará al Camp Nou con el objetivo de remontar un 0-1 para poder estar en la final de la Copa del Rey. Por otro lado, en cuartos de final de la Champions espera el Chelsea. Si Ancelotti hace un buen papel en estas dos competiciones, quién sabe si podrá cambiar su delicada situación dentro del Real Madrid.

En la cúpula el enfado con el italiano es notable y de puertas hacia dentro se oculta lo justo. Hubo reprimenda tras empatar el derbi ante el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Se repitió contra el Betis en el Villamarín. Y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. En las altas esferas están cansados de ver como Ancelotti no varía su plan y no es capaz de apostar por jugadores jóvenes que han demostrado cuando han tenido la oportunidad que pueden dar otro aire a un equipo que en duelos donde los rivales les presionan, cosa que no pasó ante el Liverpool en el Bernabéu, con Kroos y Modric no le da.