Modric se lo tiene que ganar.

«Quiero seguir porque me lo merezco, no porque me lo regalen». Estas palabras fueron pronunciadas por Luka Modric en Anfield un día antes de que el croata fuese titular en la ida de los octavos de final de la Champions dando un recital. El Real Madrid ganó 2-5 al Liverpool y el de Zadar fue de los mejor de los blancos. Tiró del equipo en los peores momentos, cuando los ingleses lograron una ventaja de dos goles, y terminó conduciendo la contra del quinto gol.

Modric tiene en este partido de vuelta una nueva oportunidad de seguir demostrando que todavía tiene cuerda para rato. Es de mal gusto decir que Luka tiene un examen tras haberlo hecho todo en el mundo del fútbol, pero sí tiene la necesidad de demostrar que está a un gran nivel para seguir defendiendo la camiseta del Real Madrid.

En el Real Madrid tienen dudas sobre la renovación de Modric. Lo que no hace tanto era un «sí» seguro, en estos momentos se está cuestionando dentro de las oficinas. Para que Luka reciba una oferta para ampliar su contrato en la entidad madridista un año más, desde el club tienen que estar convencidos de que su estado de forma seguirá siendo notable la próxima temporada.

En el club no ha gustado su poca inteligencia a la hora de gestionar los esfuerzos con Croacia y con el Real Madrid, algo que él ha reconocido, pero a lo que no pone remedio. Seguirá yendo con su país, algo que asume el club, pero lo que no gusta tanto es que tiene pinta de que se seguirá dosificando lo justo. No obstante, salvo sorpresa, el plan de la entidad es ofrecerle la renovación por un año más.

Con esta situación, la intención del Real Madrid es esperar, observar y, a partir de abril, empezar a decidir. En estos momentos, la balanza se inclina hacia la opción de que no seguirá una temporada más vistiendo la camiseta blanca, pero si en las próximas semanas sigue dando señales de que es un jugador decisivo, pueden cambiar de opinión.