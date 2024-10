Militao no está lesionado y podrá jugar contra el Villarreal

Buenas noticias para el Real Madrid. Eder Militao no sufre ninguna lesión en el abductor y podrá estar en el partido de la jornada 9 de Liga de este sábado a las 21:00 horas contra el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Este jueves, tras la vuelta desde Lille, el brasileño ha sido sometido a pruebas en las que no se le ha encontrado nada preocupante, por lo que está al 100% para el último choque antes del segundo parón de selecciones.

Militao sintió la dolencia durante el partido que enfrentó a Lille y Real Madrid en la segunda jornada de la liguilla de la Champions League. El brasileño tuvo que pedir el cambio a los 57 minutos. En su lugar entró Kylian Mbappé, aunque el que pasó a ocupar la posición de central en la segunda mitad fue Aurélien Tchouaméni.

Hay que recordar que Militao ya sufrió molestias musculares en el mes de septiembre que le obligó a abandonar la concentración que de Brasil. Por suerte, para el brasileño y el Real Madrid, todo quedó en un susto y pudo jugar contra la Real Sociedad en el Reale Arena. Ahora, sin tanta alarma, se ha dado el mismo caso tras descartarse una lesión.

Hay que recordar que cualquier baja en el centro de la defensa es un problema para el Real Madrid. En estos momentos, Carlo Ancelotti sólo cuenta con Militao, Antonio Rüdiger y Jesús Vallejo como centrales disponibles del primer equipo y con el canterano Jacobo Ramón, habilitado para poder ayudar en la zaga en cualquier momento.

Militao confirma las buenas noticias

Y siguiendo con el apartado físico, Rodrygo Goes, que no jugó ni un sólo minuto en Lille, se ha entrenado individualmente este jueves sobre el césped de Valdebebas, pero el viernes lo hará con el grupo y el sábado llegará al Bernabéu, presumiblemente para ser titular en el once de Ancelotti.

Y otra buena noticia es que Dani Ceballos, el cual se esperaba que tuviera tres meses de lesión, ha hecho parte del entrenamiento con el grupo y el Real Madrid espera que esté de vuelta tras el parón de selecciones, es decir, el 19 de octubre en Balaídos contra el Celta de Vigo o ya directamente para la tercera jornada de Champions en el Bernabéu frente al Borussia Dortmund.