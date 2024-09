‘Kaiser’ Militao no fue suficiente

No estaba siendo el partido de Militao este derbi que pasará a la historia por el bochorno mundial que se vivió en el Metropolitano, donde el partido se tuvo que suspender el partido durante 10 minutos por el lanzamiento continuos de objetos contra Courtois. El brasileño regaló tres balones en los primeros 20 minutos y le estaba costando sacar la pelota jugada desde atrás jugada. Parecía que no iba a ir bien las cosas para el brasileño, hasta que llegó el descanso y todo cambió. Como si de la caseta madridista hubiese salido otro jugador.

Militao empezó a crecer en defensa junto a un Rüdiger que lo sacaba absolutamente todo. Y, encima, fue determinante en ataque haciendo el primer gol del Real Madrid. El central se hizo con un balón suelto en el área y se sacó una volea que tenía un sólo destino, las redes de la portería defendida por Oblak. Poco importó quién se pusiera por delante, que ese balón iba a entrar.

Modric, una mente privilegiada

Fue titular el croata en el derbi madrileño y demostró su mente es privilegiada. En la falta que terminó en el gol de Militao. La idea era que Rodrygo tocase para el croata y éste dejase la pelota a Valverde para que disparase desde lejos. Julián Álvarez y Griezmann decidieron que no iban a respetar la distancia, ante el beneplácito de Busquets Ferrer, árbitro de la contienda. ¿La solución? Pues Luka vio en el pico del área a Vinicius, cambió la jugada y el Real Madrid terminó celebrando.

Vini aguantó el chaparrón

Era un partido complicado para Vinicius. Las iras de una grada que terminó siendo protagonista se iban a volcar sobre él, pero el brasileño decidió que iba a jugar al fútbol y terminó siendo determinante. Metió en el área el balón que terminó rematando Militao para el primer gol del Real Madrid. Luego, estuvo cerca de hacer gol, pero se topó con Oblak.

Vinicius estuvo irreconocible, pero para bien. Ni un gesto. Ni una protesta. Absolutamente nada. El brasileño se centró en jugar al fútbol, que es lo que mejor sabe hacer. No entró en ninguna polémica e, incluso, se retiró al término de la primera mitad compartiendo unas risas con Griezmann. Sólo en los minutos finales terminó discutiendo con un Koke especialmente caliente y con Marcos Llorente.

Valverde omnipresente

Está en todos los lados este jugador uruguayo que sólo se ha permitido el lujo de descansar 21 minutos en lo que va de temporada. No necesita más. Valverde es un jugador omnipresente dentro del terreno de juego. Está en todos los sitios tanto a la hora de atacar como de defender. Le da igual qué papel representar, pero lo importante es que lo hace a la perfección. En la primera mitad, además, se atrevió a chutar para probar suerte en dos ocasiones contra la portería rojiblanca. La primera la paró Oblack y la segunda se marchó por poco. Que le pregunto a Gallagher lo que supone retarle a una carrera. El inglés sólo pudo pararle con una falta.

¿Courtois también provoca?

Pasará a la historia este derbi como el que se tuvo que parar por lanzamientos de objetos en el Metropolitano. Esta vez la víctima fue Courtois, que no dudó en llevarle al árbitro todo lo que tuvo que recibir. El encuentro se paró 10 minutos y se pudo terminar, pero la vergüenza para nuestro fútbol ya no se la quita nadie. Un día le tiraron ratas de peluche en este mismo escenario, pero esta vez no lo pasó por alto.

