El Mérida se atreve a faltar a la afición del Real Madrid y les compara con borregos

El Mérida recibe este domingo (12:00 horas) al Real Madrid Castilla en el Estadio Romano José Fouto. Una ocasión que no ha desaprovechado el conjunto de la capital extremeña para lanzar un ‘palo’ a la afición merengue. El cartel que anuncia el partido muestra una oveja negra junto a un grupo de borregos de color blanco, coronado con el título «Por encima del rebaño». Con este mensaje, el Mérida ha hecho una llamada al apoyo local por encima de la afición de muchos extremeños al Real Madrid.

Además, el club local también ha informado de que todos los asistentes al partido que porten distintivos del Real Madrid tendrán que ubicarse en el Fondo Norte del estadio y no podrán mezclarse con los aficionados del Mérida. Una medida que suelen aplicar los equipos filiales como el Castilla en sus encuentros en casa.

En lo puramente futbolístico, ambos conjuntos llegan al duelo en el mejor momento de la temporada. El equipo que dirige Álvaro Arbeloa ha sumado cinco victorias consecutivas, lo que le ha alzado al tercer puesto de la tabla en el Grupo 1 de Primera Federación. El Castilla ha sabido reponerse a las bajas y a cuatro derrotas seguidas en el mes de septiembre. Con una plantilla muy joven, incluso para un filial, el segundo equipo del Real Madrid ha recuperado la ilusión con jugadores como Joan Martínez, Jorge Cestero o César Palacios.

😉 Nosotros, a lo nuestro… 🆚 Real Madrid Castilla

📅 Domingo, 9 de noviembre

⏰ 12:00 horas

📊 Jornada 11

🏟️ Estadio Romano José Fouto 🎨 @condimentograf #MéridaRealMadridCastilla pic.twitter.com/O9jtmXCKHx — A.D. Mérida (@Merida_AD) November 6, 2025

El Mérida, por su parte, también está protagonizando su mejor tramo de la campaña. Una mes de septiembre calcado al del Castilla, con pleno de derrotas, llevó a los de la capital extremeña a los puestos de descenso. Comandados por Álvaro García, máximo goleador compartido del grupo con siete tantos, los emeritenses cuentan con la segunda mejor racha en los últimos cinco partidos. Sólo el pleno del Real Madrid Castilla supera los diez puntos del Mérida en este tramo.

Álvaro Arbeloa contará con las bajas destacadas de Jesús Fortea, Roberto Martín y Rachad Fettal. El lateral valenciano cayó lesionado de su tobillo izquierdo la semana pasada, y se perderá alrededor de un mes de competición. Fettal, por otro lado, recayó de su lesión en el tendón y se espera que pueda regresar en el inicio de 2026. El Mérida no podrá alinear en su duelo ante el filial merengue a un canterano madridista. Javi Lancho, que se marchó de La Fábrica a la cantera del Espanyol en 2021, cumplirá el primero de sus dos partidos de sanción ante el Real Madrid Castilla.