El mercado se mueve por Jovic

Luka Jovic está en el mercado y éste se está moviendo por lograr cerrar su fichaje. Es uno de los jugadores que está en la rampa de salida del Real Madrid este verano. El serbio no ha encajado y su marcha es lo más conveniente para todas las partes. A su edad, con tan sólo 24 años, necesita minutos y en estos momentos en el Santiago Bernabéu no se los pueden asegurar. El último en aparecer en la carrera del balcánico es la Fiorentina pero no ha sido el único club que ha puestos sus ojos en él en las últimas semanas.

19 partidos esta temporada, un gol y tres asistencias son los números de Jovic esta temporada, lejanos a lo esperado por él cuando se le firmó procedente del Eintracht de Frankfurt por más de 60 millones en 2019. No ha rendido al nivel esperado, principalmente porque no es fácil estar a la sombra de Karim Benzema ni tampoco se lo han puesto sencillo sus lesiones, inoportunas en algunos casos.

En cualquier caso, el serbio sigue teniendo un notable cartel en el mercado. Tiene aún contrato con el Real Madrid hasta 2025 pero su salida es lo más factible este verano. Su dos últimos goles con Serbia, uno en la goleada ante Eslovenia (4-1) y otro crucial ante Suecia (0-1) que dio los tres puntos a los balcánicos. Ha tenido minutos en esta ronda de cuatro partidos de selecciones y ha mostrado que está a buen nivel y que el olfato está intacto.

Es por eso por lo que la Fiorentina ha salido a escena. Desde Italia desvelan que el conjunto viola ha realizado los primeros contactos para conocer la situación de Jovic. Hay buena conexión entre el Madrid y el club italiano, principalmente por la última gestión con Odriozola, que ha gozado de minutos allí este curso, a préstamo por los blancos. El interés por él no hace más que mover el mercado y dejar evidencias que están atentos a él y su situación.

Eduardo Inda ya adelantó hace unos días en El Chiringuito de Jugones que Jovic contaba con ofertas encima de la mesa. Es un jugador deseado, su rendimiento en Alemania fue alto y despertó el interés del Real Madrid que acabó fichándole. Es cierto que en la capital española no ha mostrado ese nivel pero con Serbia ha dado chispazos del futbolista que es y de lo que es capaz.

Su precio actualmente se ha devaluado considerablemente por la falta de minutos, su salida es irremediablemente por un precio muy inferior a lo que costó pero es que en el club, Carlo Ancelotti no cuenta con él y lo mejor es su marcha, al igual que con Mariano, aunque por éste no existe tanto interés como con que el serbio.

Cabe destacar que el Mónaco es otro de los clubes interesados en Jovic. El cuadro monegasco preguntó por la situación del delantero durante las conversaciones entre ambas directivas por el fichaje de Aurélien Tchouaméni. Además de por Lucas Vázquez y Nacho, en esas reuniones se preguntó por el nombre de Jovic y cuáles son las expectativas del club blanco con él, aunque las conversaciones no han ido a más por el momento.

Lo ideal para el Real Madrid es encontrar un club que decida apostar por Jovic a través de un traspaso con lo que recuperar algo de lo invertido en él pese a que su valor de mercado actual sea de 16 millones de euros. La cesión es la posibilidad más firme para darle alguna solución al serbio, que además cuenta con un buen contrato. La prioridad es dar con una venta pero una cesión a un club que pueda relanzar al futbolista y que además pague su contrato o gran parte de él es el escenario ideal para los blancos.