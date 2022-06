El Mónaco pregunta por Jovic

El Mónaco y el Real Madrid han tenido múltiples conversaciones en las últimas semanas por Aurélien Tchouaméni. Pero mientras se cerraba el fichaje del mediocentro, que es jugador madridista a falta de que firme su contrato cuando finalice su concentración con Francia, la entidad monegasca ha puesto otros nombres de su interés encima de la mesa. El club del Principado ha preguntado por dos intocables como son Lucas Vázquez y Nacho Fernández, pero también por Luka Jovic, un jugador que está en venta y que la intención de la entidad presidida por Florentino Pérez es que haga las maletas este verano.

Durante las diferentes reuniones entre ambos clubes, el Mónaco se ha interesado por la situación de Jovic. El serbio no cuenta para Ancelotti y la intención del Real Madrid es que salga este verano. Los blancos escucharán cualquier oferta que llegue por delantero a Valdebebas. No obstante, si estas conversaciones continuasen, no tendría nada que ver con la operación Tchouaméni que ya se ha concretado.

El escenario ideal para el Real Madrid es que llegue una oferta interesante en forma de venta, aunque por Valdebebas dudan que un equipo se pueda lanzar a fichar a un futbolista que ha marcado tres goles en las dos temporadas y media que ha jugado con la entidad madridista. Sus números son muy pobres y su rendimiento dentro del campo deja muchas dudas. De hecho, para el club blanco no es una situación sencilla, ya que pagó por él 60 millones de euros en el verano de 2019 y no puede regalarle dos temporadas después.

Actualmente, su valor de mercado es de 16 millones de euros y tiene contrato hasta 2025, por lo que la situación del Real Madrid no es privilegiada y lo que obligará a ceder. La intención es venderle, pero si aparece una cesión que pague su salario o parte, también sería bien recibida.