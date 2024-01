El mejor regalo de Reyes para el Real Madrid: Courtois ya entrena sobre el césped

Buenas noticias para el Real Madrid: Thibaut Courtois ya entrena sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El portero belga subió a las redes sociales un vídeo sobre su regreso a los entrenamientos en la tarde de este sábado. El meta sigue con su proceso de recuperación de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado mes de agosto antes del debut en Liga EA Sports contra el Athletic Club en San Mamés. Su regreso se espera para la próxima temporada.

Thibaut Courtois avanza sin pausa pero sin prisa y sigue con su proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que le obligó a pasar por el quirófano el pasado mes de agosto. Después de un primer proceso de rehabilitación y tras pasar por el gimnasio haciendo ejercicios de portería bajo techo, por fin Courtois se ha puesto las botas por primera vez en seis meses para pisar el césped.

El portero belga subió a su perfil oficial de las redes sociales un vídeo sobre su primer entrenamiento en meses sobre el césped de Valdebebas. Según se puede comprobar, el meta realizó ejercicios de habilidad y reflejos sobre la hierba sin aparentes gestos de dolor. «La energía que da ponerse las botas y pisar el césped no se puede describir», escribió el portero en las redes sociales para celebrar su regreso a los entrenamientos.

Courtois, para final de temporada

Salvo contratiempo inesperado, en el Real Madrid se espera que Courtois esté en plenas condiciones físicas para arrancar la próxima temporada. No obstante, parece improbable que el portero pueda entrar en alguna convocatoria en las últimas semanas de competición.

Con el objetivo de poder llegar al principio de la próxima temporada en las mejores condiciones posibles, Courtois anunció hace semanas que no estará en la próxima Eurocopa de Alemania con Bélgica. El meta dejó claro que no estará en la cita con el objetivo de recuperarse al 100% del grave percance antes del estreno de la temporada del Real Madrid.

«Debido a la lesión, para mí no habrá ningún Campeonato de Europa. Primero tengo que recuperarme al cien por cien. «No voy a estar en portería al 80%, mientras tengamos otros buenos porteros. Dejo mi honor a un lado y seré un apoyo adicional en junio. Ojalá podamos conseguir un título europeo», afirmó Courtois en una entrevista concedida en su país en la que también habló sobre sí volverá a disputar algún partido allá por el mes de mayo.

«Si tengo suerte, puedo jugar algún partido en mayo. Pero nunca puedes estar 100% preparado para un gran torneo», dijo el portero en su día sobre su regreso al equipo. De primeras, ya es todo un avance que pueda regresar a los entrenamientos sin evidentes gestos de dolor. La cuenta atrás para el regreso del mejor portero del mundo ha comenzado mientras entre Lunin y Kepa tienen bien cubierta su baja.

El momento más duro de Courtois

Courtois habló en una entrevista concedida a la revista Elle sobre como vivió el peor momento de su carrera. «Fuimos a la resonancia y supieron muy pronto que me había lesionado de gravedad. Yo estaba dentro todavía y ya le habían comunicado a Mishel y al fisio lo que había. Cuando salí, lloré, pero luego sientes el amor de la gente y empiezas a ser positivo», afirmó sobre el momento en el que conoció que tenía roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda.

«No puedes dar marcha atrás. Mishel me ha ayudado mucho, sobre todo el primer mes, que estaba cojo y casi no me podía mover. Ahora estoy trabajando duro para volver lo antes posible y 100% recuperado», explicó en su día.